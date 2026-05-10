Риана отново привлече вниманието на феновете си, но този път не с нов музикален проект или модна визия, а с изключително емоционална татуировка. Световната суперзвезда показа ново мастилено изображение, създадено по рисунка на трите ѝ деца – Арза, Риот и малката Роки.

Новината беше разпространена първо от известния татуист Кийт “Bang Bang” Маккърди, който публикува видео и снимки от процеса в своя Instagram. В публикацията той написа: „Създадена от нейните деца“.

Татуировката представлява серия от детски драсканици и цветни линии, които първоначално били нарисувани с маркери върху лист хартия. Татуистът пресъздава рисунката с черно мастило върху задната част на крака на Риана, близо до коляното.

Според Harper’s Bazaar, жестът идва непосредствено преди Международният ден на майката, който беше на 8 май, и е своеобразен начин певицата да отпразнува майчинството. Изданието отбелязва, че вместо да закачи рисунките на хладилника, както правят повечето родители, певицата е решила да ги запази върху себе си завинаги.

Феновете реагираха емоционално в социалните мрежи, като мнозина определиха татуировката като „най-сладката идея“, а други коментираха, че след години децата ѝ ще оценят още повече татусът ѝ.

Това не е първата специална татуировка за Риана. Изпълнителката има над 20 татуировки, сред които египетската богиня Изида, изписаната фраза „Never a failure, always a lesson / Никога провал, винаги урок“ и различни символи, свързани с личния ѝ живот и кариера. Именно Bang Bang стои зад голяма част от тях.

Новата татуировка е само дни след впечатляващата ѝ поява на Мет Гала 2026 г., където звездата отново беше сред най-коментираните лица на червения килим със скулптурната си визия на Maison Margiela.