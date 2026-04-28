В продължение на десетилетия външният вид на Майкъл Джексън и неговата огромна трансформация остава една от най-коментираните теми в попкултурата. Промените в лицето и кожата му пораждат безброй спекулации, но самият артист нееднократно дава своя версия за случилото се - както в автобиографията си Moonwalk, така и в емблематични интервюта - ето какво знаем за всички интервенции на Краля на попа.

Признанията: „Само две операции на носа“

Още през 1988 г. Джексън открито признава, че е претърпял ограничен брой козметични процедури. В книгата си той заявява, че е имал две операции на носа и имплант в брадичката и подчертава, че това е всичко. По-късно, в прочутото си интервю с Опра Уинфри от 1993 г., певецът отново потвърждава, че е коригирал носа си, като свежда броя на процедурите до минимум. Той дори казва, че може да ги преброи „на два пръста“. В различни свои изявления Джексън настоява, че никога не е оперирал скулите, очите или устните си - твърдение, с което се опитва да опровергае широко разпространените слухове.

Медицински причини и сценична кариера

Изпълнителят обяснява, че операциите на носа не са били само естетически. Според него те са имали и функционална цел - да подобрят дишането и вокалните му възможности. Той също така подчертава, че пластичната хирургия не е нещо необичайно в шоубизнеса: „Всички в Холивуд го правят,“ казва Джексън в интервю години по-късно, като настоява, че не е изключение. През годините Майкъл Джексън последователно отхвърля твърденията, че е променял значително лицето си. В различни интервюта той обяснява, че част от трансформацията му се дължи на естествени фактори - отслабване, промяна в стила, осветление и възраст. Въпреки това, спекулациите никога не стихват. Медии и специалисти често предполагат за допълнителни процедури, но самият артист остава последователен в позицията си, че намесите са били ограничени.

Снимка: Getty Images

Истината за цвета на кожата

Един от най-упоритите слухове около Джексън е, че умишлено е избелвал кожата си. Той категорично отрича това и разкрива, че страда от витилиго - състояние, което причинява загуба на пигментация. „Това е нещо, което не мога да контролирам,“ казва той, признавайки, че използва грим, за да изравни тена си. Диагнозата по-късно е потвърдена и след смъртта му, което дава допълнителна тежест на твърденията му.

Снимка: Getty Images

Несигурност и натиск от публичността

Зад всички изявления на емблематичния музикант прозира и личната му борба със самовъзприятието. В интервю той признава, че избягва да се гледа в огледалото, защото рядко е доволен от външния си вид. Постоянното медийно внимание и критики допълнително засилват този натиск. По думите на близки до него хора, несигурността му е била свързана както със здравословните му проблеми, така и с обществените реакции към външността му.