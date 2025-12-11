Тази събота по bTV е последният вдъхновяващ епизод от специалния сезон на “Стани богат“ - „Златната лига“. Вълнуваща среща с четирима, нови, изключителни участници, който ще покажат своите знания по история, химия, физика и още много дисциплини, очаква зрителите точно в 20:00 ч. пред екрана.

Първа на стола на богатството ще седне Илке Хасан, ученичка от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали, з ада продължи играта си от миналата събота. Тя ще играе в полза на училищната инициатива „Да подарим надежда“, за организиране на коледен концерт и базари за събиране на средства за деца в нужда.

Снимка: bTV, Олег Попов

След нея в играта влиза ученик от ППМГ „Нанчо Попович“ в Шумен, който ще дари спечелената сума на фондация „Гален Темелков“. Организацията подпомага младите лекари в България чрез различни стипендии и награди. Той е в 11. клас, обича плуването, видеоигрите и слуша AC/DC, и мечтае да учи право или инженерна специалност.

Снимка: bTV, Олег Попов

Третият участник в последния благотворителен епизод е от Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч, който ще дари спечелената от играта сума на фондация „Даная“ - първият център в страната, оказващ психическа, физическа и финансова помощ на деца и родители. Момичето е пълна отличничка, пише за училищния вестник „Вчера“, вдъхновен от култовия български филм.

Снимка: bTV, Олег Попов

Последен в играта ще се включи ученик от 51 СУ „Елисавета Багряна“ в София, който ще играе за закупуване на нови съоръжения и разширяване на физкултурния салон в училището. Той вече е създавал дизайн за рекламни продукти, свири на китара и мечтае да издаде своя авторска песен.

Снимка: bTV, Олег Попов

Финалният епизод на специалното издание „Златната лига“ на „Стани богат“ в събота от 20:00 ч. ще донесе невероятни емоции и вдъхновение, каквито предложи и целият благотворителен сезон на зрителите на bTV, показвайки на преден план младите хора на България – ученици от различни краища на страната, с техните знания, вълнения, очарование и мечти.

