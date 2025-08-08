Нора Недкова успя да се докосне до невероятната Дженифър Лопес. Плеймейтката се снима с красивата латина в Истанбул, където 56-годишната певица изнесе концерт. Недкова сподели кадъра в социалните мрежи, като не спести суперлативите си за своя идол от детството и заяви, че е сбъднала една своя мечта.

„Беше 1999 г., когато за първи път видях @jlo по телевизията. Помня, че бях само едно малко момиче – застанах пред екрана и започнах да танцувам“, пише „Мис Плеймейт“ 2019.

„Пораснах с нейното изкуство, музика, филми и танци. И до днес тя е моят единствен и неповторима идол! Единствената жена, на която наистина се възхищавам! Не съм просто фен — за мен тя означава много повече. Най-великата икона и най-красивата жена! От сърце се възхищавам на нейната сила, решителност и талант. Пожелавам ѝ цялото щастие на света занапред!“

Освен да се снима с нея, плеймейтката е успяла да я прегърне и да си поговори с Джей Ло.

Преди 2 години Нора Недкова успя да се докосне и до холивудски легенди като Леонардо ди Каприо, Харисън Форд и Джони Деп.

Друг българин също се снима с иконичната певица и актриса – гримьорът Георги Русев, който прави макиажа на редица родни знаменитости.

„Това е момент от типа „щипни ме, за да повярвам“, който съм си представяла милион пъти… и най-накрая се случи. Ето ме – точно до @jlo. Моята муза. Моята вдъхновителка. Причината да се осмеля да мечтая смело, да работя упорито, да вярвам в себе си и да ставам по-добър с всеки изминал ден“, написа Русев под снимка, на която е прегърнал Лопес, споделяйки, че най-голямата му мечта е двамата да работят заедно.

Джей Ло изнесе зашеметяващи концерти като част от европейското си турне “Up All Night Live” в съседките ни Турция и Румъния.

През 2021 година българската актриса Мария Бакалова също имаше възможността да се докосне до поп изпълнителката. Двете се снимаха на ревю на „Долче и Габана“ във Венеция.

