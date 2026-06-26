След близо три десетилетия в нетърпеливо очакване, магията се завръща! "Приложна Магия" 2 ще зарадва феновете с премиера на 11 септември 2026 г., а актрисите Никол Кидман и Сандра Бълок вече споделиха "задкулисни тайни" - ексклузивни моменти от снимачната площадка на продължението на култовия вещерски филм от 1998 година.

Първи поглед към снимачната площадка

Кидман и Бълок публикуваха вълнуващи снимки на стори в Инстаграм, а фенове и последователи "полудяха" от възторг. Заваляха безброй позитивни коментари, в които почитатели на сериала демонстрират своето нетърпение и силен афинитет към продукцията.

Никол Кидман показа кадър, на който държи черна котка по време на снимките, докато Сандра Бълок сподели снимка на своята героиня Сали Оуенс в компанията на новите попълнения в актьорския състав – Мейзи Уилямс и Джоуи Кинг.Към публикацията си Бълок добави краткото, но интригуващо послание : „Пригответе се.“ С тези думи актрисата напомня на феновете за предстоящата премиера след три месеца.

Нови лица се присъединяват към магическия свят

Сред новите актьори в продължението са Мейзи Уилямс, позната от „Игра на тронове“, Джоуи Кинг, Шоло Маридуеня и Соли Маклауд. Уилямс също сподели кадри от снимачния процес, включително снимка на красива дъга над снимачната площадка в Англия, където се провежда голяма част от продукцията, както и снимка на лакомствата, подготвени за екипа.

Какво ни очаква в "Приложна Магия" 2

Макар студиото Warner Bros все още да пази повечето подробности в тайна, вече е известно, че историята отново ще проследи сестрите Сали и Джилиън Оуенс. Спокойният им живот ще бъде разтърсен от появата на мистериозен непознат, изигран от Лий Пейс, който пристига в малкото градче в Нова Англия. Засега официалното послание на студиото е кратко, но обещаващо: „Магията се завръща.“

Идеята за продължение беше потвърдена още през 2024 година, когато Никол Кидман разкри, че заедно със Сандра Бълок са открили подходящ начин да се върнат към историята на сестрите Оуенс. По-късно двете представиха проекта и по време на CinemaCon в Лас Вегас, където развълнувано обявиха пред публиката:„Вещиците се завърнаха!“

Освен че се завръщат в главните роли, Никол Кидман и Сандра Бълок са и продуценти на проекта. В новия филм отново ще видим Стокард Чанинг и Даян Уийст като ексцентричните лели, отгледали сестрите Оуенс. Джоуи Кинг ще изиграе дъщерята на Сали, а останалите нови персонажи ще разширят магическия свят на историята.