Почти три десетилетия след като си партнираха в култовия филм „Приложна магия“ (Practical Magic), приятелството между актрисите Сандра Бълок и Никол Кидман продължава да бъде едно от най-вълнуващите в Холивуд. По повод 59-ия рожден ден на носителката на огнената Кидман, Сандра Бълок отправи лично и емоционално послание, с което трогна както своята приятелка, така и милиони почитатели по света.

„Честит рожден ден на моята магическа сестра“

В публикация в Инстаграм, Сандра Бълок поздрави актрисата с думите: „Честит рожден ден на моята магическа сестра. Магията се случва, когато съм до теб!.“ Към пожеланието тя сподели специално видео, което проследява най-ярките моменти от приятелството им – от снимките на „Приложна магия“, през кадри зад кулисите, до посещението им на концерта на групата Coldplay през 2025 година. Жестът бързо предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, а феновете определиха приятелството им като едно от най-искрените в света на киното.

Приятелство, родено на снимачната площадка

Сандра Бълок и Никол Кидман се срещат през 1998 година по време на снимките на „Приложна магия“. Макар филмът да не се превръща веднага в голям хит, с годините той печели култов статут, а връзката между двете актриси се оказва далеч по-трайна от всяка филмова история. През април тази година те отново се появиха заедно пред публика по време на CinemaCon, където официално представиха продължението „Приложна магия 2“. Събитието отбеляза и първата публична поява на Сандра Бълок на червен килим след по-дълго отсъствие.

Снимка: Getty Images

Трогателен поздрав и от дъщерята на Никол

Сред най-емоционалните пожелания беше и това на 17-годишната дъщеря на Никол Кидман – Сънди Роуз, която публикува черно-бяла снимка на майка си с краткото, но силно послание: „Честит рожден ден, мамо. Няма човек, когото да обожавам повече.“

Снимка: Getty Images

Очакване за новата филмова магия

Топлите думи между Сандра Бълок и Никол Кидман идват в момент, когато интересът към предстоящото продължение на „Приложна магия“ е огромен. Филмът се очаква да върне на големия екран едно от най-обичаните екранни дуота в Холивуд.