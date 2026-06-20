Житейският път на Никол Кидман през любовта и връзките я е срещнал с някои от най-известните фигури в развлекателната индустрия. Кои са те?

На 20 юни Кидман празнува рожден ден. Тази година навършва 59 години. От ранния ѝ брак с Том Круз, кратките романси с музикални звезди, до дългогодишния ѝ брак с Кийт Ърбан, който завърши с развод, любовният живот на актрисата е завладяваща история за връзки с известни личности и емоционални отношения. Ето я и времевата линия:

Мъжете в живота на Никол Кидман

Том Круз

Никол Кидман и Том Круз се запознават на снимачната площадка на филма "Дни на грохот" и бързо се превръщат в една от най-емблематичните двойки на Холивуд. Те се женят на 24 декември 1990 г. и осиновяват две деца - Конър и Изабела. Бракът им обаче завършва с развод през 2001 г., причината за който Том обяснява като "непреодолими различия".

Снимка: Getty Images

Повече за раздялата им прочетете тук:

Q-Tip

След развода си с Том Круз, Никол е имала романтична връзка с рапъра от A Tribe Called Quest, Q-Tip. Двамата са забелязвани заедно многократно в началото на 2003 г., посещавайки събития като премиерата на "The Hours" и концерт на White Stripes. Въпреки спекулациите, романсът им бил краткотраен и се разпаднал по-късно същата година.

Снимка: Getty Images

Лени Кравиц

По-късно през 2003 г. Никол започва връзка с носителя на „Грами“ Лени Кравиц, след като става ясно, че е наела апартамента му под наем в Манхатън. Двамата успяват дълго да запазят връзката си в тайна, а едва години по-късно става известно, че са били сгодени за кратко. С времето Никол и Лени запазват добри отношения, което се вижда например през 2017 г., когато тя започва да работи с дъщеря му Зоуи Кравиц по хитовия сериал на HBO "Големите малки лъжи".

Снимка: Getty Images

Кийт Ърбан

Никол откри нова любов в лицето на кънтри звездата още през ранната 2005 г. Сватбата им на 25 юни 2006 г. отпразнували с романтична церемония в Сидни, Австралия. Заедно те имат две дъщери, Съндей и Фейт.

През годините Кийт често говори за това как Никол е повлияла положително на живота и кариерата му.

Снимка: Getty Images

Четири месеца след сватбата им Кийт влиза в клиника за лечение на зависимостите си към алкохол и наркотици. В този момент до него е Никол. Двамата преодоляват много трудности. Бракът им се счита за един от най-стабилните в Холивуд, преди новината за раздяла да остави феновете им безмълвни.



Никол Кидман и Кийт Ърбан официално сложиха край на брака си след близо 20 години заедно. Двамата финализираха развода си на 6 януари 2026 г., след като актрисата подаде молба за развод през септември 2025 г., посочвайки като причина „непреодолими различия“.