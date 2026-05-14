Тя е истинска стихия - вдъхновение и сила, обединени в едно - Нанси Дамянова, която години наред обитава строгия свят на гимнастиката. Свят, в който контрола, дисциплината и прецизността са издигнати на пиедестал и място за компромиси няма.

Така се завърта животът обаче, точно като неочакван скок, че я отвежда в една съвсем различна Вселена - моногопластова и пъстра, а именно Cirque de Soleil. Шарен свят, в който обаче по-скоро се намираш, вместо да се изгубиш.

На изпълнението си с Cirque de Soleil - OVO в София, Нанси Дамянова преживя нещо неочаквано, което разтърси от любов цялото й същество. Сърцето й бе пълно с обич, вълнение и щастие, тъй като тя получи предложение за брак от своя любим - акробата Джеси Харис, който също е част от невероятния Cirque de Soleil - OVO. Тази изненада Нанси описва като "да спечелиш златен медал в живота".

ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА ПЪЛНОЛУНИЕТО НА ЦВЕТЯТА - КОЛКО КРАСИВО, КОЛКО МЕЧТАТЕЛНО

"Не знам какво е чувството да спечелиш златен медал на Олимпиадата, но тази вечер определено почувствах, че съм спечелила златен медал в живота. Джеси, ти си моите перфектни 10, моят златен медал и съм толкова благодарна, че те намерих!" пише Нанси Дамянова във Фейсбук страницата си, където публикува и емоционално видео от събитието.

"Имах щастието семейството и приятелите ми да са там сред 5800 души и трябваше да кажа "да" на любовта на живота ми пред всички тях в нощта на пълнолунието на цветята", добавя още чудото на Cirque du Soleil.

Любовта на Нанси Дамянова и Джеси Харис е любов като на кино - с моного романтика и споделеност. Силната нишка помежду им - изкуството и акробатиката, която ги свързва, както на физическо, така и на духовно ниво. А както добре знаем, този баланс е изключително важен. Двамата безумно много обичат да пътуват заедно, а Гърция е една от любимите им дестинации.

КОРЕНИТЕ ПОМНЯТ - ЕТО КАК ЗАПОЧВА ВСИЧКО

Дамянова е родена в българско семейство, но израства в Монреал. Родителите й - София Цветкова и Тихомир Дамянова. Те емигрират в началото на 90-те и решават да се установят в Париж. Именно там - в града на любовта, се ражда Нанси, а четири месеца по-късно семейството се мести в Монреал, където Нанси Дамянова израства и прави първите си стъпки в гимнастиката. През 2007 г. борбената състезателка вече е в националния отбор на Канада и участва на световното първенство в Щутгарт. Само година по-късно я очаква нещо велико - сбъдва мечтата си и заминава за олимпийските игри в Пекин, където се нарежда 38-ма в многобоя.

И после?

След успеха си в Пекин, Дамянова се мести в Юта и впечатлява със завидни успехи в университета си, в колежанския шампионат на САЩ. Дипломира се през 2015 г. с две специалности - комуникации и бизнес предприемачество. Животът обаче е наистина непредсказуем, вълшебен и понякога своенравен - прави си каквото си иска. Без да предполага, година по-късно Нанси получава обаждане от "Цирк дьо Солей", което е еднакво изненадващо и вълнуващо за нея. Тя признава, че не е могла да откаже, защото винаги е искала да опита. А ако не поемаме рискове и не опитваме - какво изобщо правим?

Така започва магията...и до ден днешен не спира!

НАНСИ ДАМЯНОВА - ЕФИРНАТА НЕЖНОСТ СЪС СМЕЛО СЪРЦЕ И ЕДИН ЖИВОТ НА ПЪТ

Да живееш на път - само с един куфар и без конкретен дом сигурно звучи страшно за повечето хора, които обичат сигурността и контрола. Не и за Нанси Дамянова. Тя се впуска със смело сърце в приключението Cirque du Soleil и живее с уникална динамика - постоянно в движение, между сцени, култури и образи. Талантливата Нанси завинаги пази в себе си принадлежността към България, към родното и корените си. С идването си в София с трупата, тя не просто бе част от великолепния спектакъл, а се срещна отблизо с другата страна на вътрешния си свят, която завинаги ще се вълнува, когато стане дума за България. Завръщането към корените й и донесе и най-красивото събитие, когато каза "да" на любовта си пред топлите погледи на огромната публика. Какво по-хубаво от това и каква по-голяма награда?

В интервю за БТВ новините талантливата Нанси Дамянова споделя:

"Интересно ми беше да дойда в цирка, обаче нямах никаква идея какво бих правила там с моята гимнастика. След като се отвори свободна позиция за моята дисциплина – Aerial cradle, реших, че е добре да се пробвам. Те вече ме познаваха, а и се знае, че гимнастичките много добре научат тези движения.

Тя признава и, че в началото е имало голяма доза страх, но е успяла да се пребори с него в името на мечтите си.

"Беше ме страх, когато за първи път трябваше да махна лонжа и да направя елемента от седем метра височина. Страхът беше толкова голям, че си зададох въпроса дали наистина е добра идея, че дойдох в цирка. Но с времето това изчезна. Сега изпитвам истинско удоволствие да „летя“ от тази височина", открито допълва Дамянова

Нанси Дамянова, акробат от трупата на Cirque du Soleil, идва в България с представлението „OVO”. Нанси е част от прочутата трупа вече 11 години, но сега е първото й посещение у нас като артист. Прочутият цирк бе нагости в София от 30 април до 3 май 2026 г. със седем представления в зала Арена София 8888, шест от които са разпродадени.