На един от най-светлите християнски празници – Благовещение – разговаряме с една от най-разпознаваемите участнички от „Ергенът“ сезон 1 и „Ергенът: Любов в рая“ – Благовеста Бонбонова. Поводът е повече от личен – имен ден, спомени от детството и… едно съвсем искрено желание за любов.

На 25 март православната църква отбелязва Благовещение – денят, в който архангел Гавраил съобщава на Дева Мария благата вест, че ще стане майка на Божия син. Но отвъд религиозния си смисъл, празникът е дълбоко вкоренен в българските народни вярвания и бележи началото на пролетта, обновлението и събуждането на природата.

Това е ден на новото начало, затова хората вярват, че каквото ти се случи на Благовец, такъв ще бъде целият ти ден.

Семеен празник и връзка с името

За разлика от шумните партита, които често свързваме с риалити звездите, Благовеста избира нещо много по-тихо и истинско, а именно – времето с най-близките си, семейството.

„Честно казано, не спазвам някакви специални традиции. За мен това е семеен празник – прекарвам го в тесен кръг с най-близките“, споделя тя.

С годините тя се е научила да не вярва на поверията, свързани с празника. Инфлуенсърката признава, че не държи на тези народни вярвания.

Оказва се, че датата е още по-специална за нея – тогава е роден племеникът ѝ, а само няколко дни след това тя празнува и рождения си ден, на 28 март. Тя смята, че „е дошла с името си“.

Блага не крие, че има наистина силна връзка с името си:

„Това е изключително силно име. Вярвам, че хората, които го носят, носят и благодат, и доброта.“

И добавя с усмивка, че смята, че името ѝ напълно ѝ подхожда.

Сред всички празници през годините, един остава завинаги в сърцето ѝ:

„На едно Благовещение бях кръстена. Бях много малка – на 4-5 години, но си спомням деня сякаш беше вчера.“

Снимка: Олег Попов

След участието си в риалититата „Ергенът“ и „Ергенът: Любов в рая“, животът на Благовеста се променя осезаемо, в това число и личните ѝ празници и деня като днес, в който празнува името си:

получава десетки съобщения от фенове

подаръци като писма, рози и малки сувенири

най-голямата ѝ подкрепа идва от млади момичета

„Пазя много от писмата вкъщи. Те са много ценни за мен“, сподели тя пред LadyZone.bg.

Най-искреното ѝ желание

И ако трябва да си пожелае нещо на този ден, Благовеста е повече от откровена:

„Пожелавам си да съм жива и здрава… и на следващия празник да имам човек до себе си. Защо не и да чуя благата вест, че съм бременна.“

Разбира се, любовта отново е на дневен ред.

Послание към нашите читатели за празника

На финала на разговора ни тя отправя послание, което звучи простичко, но силно:

„Нека хората бъдат по-добри. Напоследък срещам доста лошотия в хората, затова апелирам към доброто.“

Снимка: bTV Media Group

Блага добавя, че вярва напълно в магията на празника:

„Добрите новини идват при тези, които ги очакват.“

