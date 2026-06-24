Една от най-ярките български звезди на световната сцена - Мария Бакалова, подкрепи българските тенисисти на международния турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", изгледа победите на Александър Василев и Пьотр Нестеров, които се класираха за втория кръг на сингъл.

Пробилата в Холивуд родна звезда е на централната трибуна на кортовете в тенис комплекс Локомотив, откъдето публикува снимка с кратък текст в профила си във Facebook. Българската гордост в Холивуд призова всички любители на тениса да подкрепят родните таланти. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници.

„Един страхотен ден в АТП Чалънджър в Пловдив. Наистина се усеща страстта, отдадеността и визията на хората, които работят зад кадър, за да помогнат на българския тенис да расте. Очакваме с нетърпение да следим турнира в следващите дни“, написа тя в социалната мрежа.

Бакалова се появи с два ефектни тоалета - бяла рокля, комбинирана с бяла шапка и ефектно червено червило, и с по-спортно елегантна визия - дънки и топ с презрамки, както и черна шапка.

Актрисата не пропусна да се снима и с младите ни таланти на корта - Александър Василев и Димитър Кисимов.

Снимка: https://www.instagram.com

Българската федерация по тенис също отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

Националите на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев водят българското участие на турнира. Седем българи участват и в турнира на двойки.

По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард“ ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Входът за всички срещи е свободен.