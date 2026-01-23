Днес светът изпраща легендарния дизайнер Валентино Гаравани, който направи революция в модния свят. Близки, приятели, колеги и почитатели му отдават почит в Рим.

Погребението беше отворено за обществеността, но в списъка с гости присъстваха и емблематични фигури в модната индустрия, както и знаменитости като Ан Хатауей и Оливия Палермо, които често носеха дизайните на Валентино на червения килим.

Алегзандро Микеле, настоящ креативен директор на Valentino, пристигна с тъмни очила, а Донатела Версаче носеше плътно прилепнала черна рокля със скулптурни ръкави. Пиерпаоло Пичиоли, който беше дизайнер на модната къща след оттеглянето на Валентино през 2008 г. до 2024 г., влезе в църквата заедно с Франсуа-Анри Пино - председател на Kering - компанията-майка на световни марки като Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga.

Сред гостите бяха също Мария Грация Киури (от Fendi и бивша творческа директорка на Dior), топ дизайнерът Том Форд, британската журналистка Сузи Менкес и Анна Уинтур, която пристигна с яка от истинска кожа и ефектно колие със скъпоценни камъни. Дори полицейските наметала на карабинерите, които стояха вън от църквата, са по дизайн на Армани.

Вдъхновение на червения килим

Роклите на Валентино винаги бяха ефектни, елегантни, ласкаещи женската фигура и внушаващи категоричен стил.Любими на актриси, които гордо ги носиха на червения килим. Някои от най-известните, които неведнъж залагаха на негови дизайни, включват Джесика Ланг, София Лорен, Джулия Робъртс и Кейти Бланшет, печелили Оскар в рокли Valentino.

"След мен, потоп"

Припомняме един от великите цитати на големия дизайнер: „Знам какво искат жените. Те искат да бъдат красиви.“ С неговата смърт модната индустрия загуби един от последните бастиони на друго време - епоха, в която добрата дреха можеше да се определи само по това колко е прекрасна. В документален филм от 2008 г., попитан кой би могъл да го замести, той отговори на италиански: „След мен, потоп.

Всички снимки разгледайте в галерията.

