Американският актьор Флойд Роджър Майърс-младши, станал световноизвестен с участията си в сериалите „Свежият принц от Бел Еър“ и „Семейство Джаксън: Американска мечта“, е починал на 42 години, пише "Пийпъл".

Актьорът е починал от сърдечен удар в дома си в Мериленд рано в сряда сутринта, 29 октомври, съобщи скръбната новина майка му Рене Трайс пред TMZ. Трайс сподели, че е говорила със сина си за последен път само часове преди да почине.

Майърс е преживял три сърдечни удара през последните три години, казва Трайс пред изданието.

През годините си като звезда дете Майърс се появи за първи път като младия Уил Смит в епизод от трети сезон на „Свежият принц от Бел Еър“, излъчен през 1992 г.

По-късно същата година той участва като младия Марлон Джаксън в „Семейство Джаксън: Американска мечта“ - телевизионен филм за възхода на известното семейство Джаксън до музикална слава.

Майърс се появи и в епизод на „Младите американци“ по The WB през 2000 г.

Покойният актьор беше баща на четири деца, според информация в платформата GoFundMe, стартиран от сестра му Тайри Трайс, за покриване на погребалните разходи.

Актьорът е и съосновател на The Fellaship Mens Group, която има за цел да даде възможност на мъжете да „водят, лекуват и процъфтяват“, според информация в Инстаграм профила.

Рене изрази мъката от загубата на сина си в публикация във Фейсбук в сряда. Споделяйки снимка на покойния си син и четирите му деца, тя написа: „Това не би трябвало да е така.“

В GoFundMe Майърс е описван още като „отдаден баща, любящ брат и приятел, чиято доброта, смях и топлина докосваха всеки, когото срещаше“.

„Роджър оставя след себе си четирите си красиви деца – Тейлин, Кинсли, Тайлър и Нокс – и нашето любящо семейство сега е изправено пред невъобразимата загуба на някой, който означаваше всичко за нас“, пише още в GoFundMe.

Неговата организация също отдаде почит с трогателна публикация в Инстаграм, като сподели снимка на Майърс и децата му: „Почивай в мир! Отиде си си, но никога няма да бъдеш забравен. Мисията ще продължи в твоя чест. Следващата мъжка среща ще бъде за книгите, за които говорихме! Обичаме те, братле, почивай спокойно, големият брат ще поеме оттук нататък.“

Погребението на Роджър е насрочено за понеделник, 3 ноември, според информацията в GoFundMe.

