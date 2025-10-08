Прочутият фолк певец от Босна и Херцеговина Халид Бешлич е починал на 71-годишна възраст след кратка битка с тежко заболяване, пише Vreme.

Припомняме, че изпълнителят изнесе последния си концерт в Баня Лука на 15 август 2025 г., когато се почувства зле и след това беше приет за лечение в клиничния център на Университета в Сараево.

Кой е Халид Бешлич

Халид Бешлич е роден на 20 ноември 1953 г. - в село Кнежина близо до Соколац, Босна и Херцеговина, тогава част от Социалистическа федеративна република Югославия. Музикалната му кариера е активна от 1979 г. до смъртта му през 2025 г., като е една от най-успешните в бивша Югославия и на Балканите. Бешлич се жени за съпругата си Сейда през ноември 1977 г.

Първи стъпки

След като отслужва задължителна служба в Югославската народна армия, Бешлич се мести от Кнежина в Сараево и започва да се изявява в местни ресторанти. След няколко години първите му музикални издания са осем сингъла между 1979 и 1982 г., като първият му студиен албум, озаглавен "Sijedi starac" (Сив старец), е издаден през 1981 г.

Хитови албуми и песни

До 1984 г. той започва да става все по-известен, като популярни песни като „Neću, neću dijamante“ (Не искам, не искам диаманти) и „Budi budi uvijek srećna“ (Винаги, винаги бъди щастлив), започват да звучат в цяла Югославия. Бешлич издава осем албума през 80-те години на миналия век, включващи множество хитови песни, включително „Vraćam se majci u Bosnu“ (Връщам се при майка си в Босна), „Sjećam se“ (Спомням си), „Hej, zoro, ne svani“ (Хей, Зора, не ставай) и „Eh, kad bi ti“ (О, когато би искала).

Концерти и нова музика през 21 век

През 90-те години на миналия век, по време на разпадането на Югославия, Босна и Херцеговина влиза във война и Бешлич организира повече от 500 хуманитарни концерта в цяла Европа за жертвите в родината си. По време на кариерата си той записва 18 албума и организира множество концерти.

Бешлич има и няколко хитови песни през първото десетилетие на 21 век. Албумът от 2003 г. „Prvi poljubac“ (Първа целувка) включва едноименния хит. Песента „Miljacka“, кръстена на босненската река, е включена в албума му от 2007 г. "Halid 08", а песните „Štiklom o kamen“ (Високи токчета върху камък) и „Kad zaigra srce od meraka“ (Когато сърцето танцува от радост) са включени в албума Romanija (2013). Албумът Trebević, кръстен на едноименната босненска планина, е издаден през февруари 2020 г. През 2015 г. той получава хърватско гражданство.

Баща му Муйо Бешлич, военен, умира на 1 април 2016 г. на 83-годишна възраст в болница в Сараево. Халид, който по това време е на турне в Съединените щати, успява да пристигне на погребението, проведено в село близо до Олово, където баща му живее от началото на Босненската война през 1992 г.

Катастрофи

Бешлич претърпява тежка катастрофа през 2009 г. Певецът, който е бил без поставен колан в автомобила, получава сериозни наранявания на лицето и едното око, като първоначално е в кома. Опити за спасяване на окото му са правени в болници в Босна, Турция и Белгия, но всички те са неуспешни. След възстановяването си Бешлич бавно се завръща на музикалната сцена. Забележително е, че той изнася голям концерт в Загреб в края на октомври 2009 г. Преди това Бешлич преживява и автомобилна катастрофа с певицата Сузана Манчич през 1986 г.

Заболяване и смърт

На 21 август 2025 г. Бешлич е принуден да отмени концерта си в Градачац поради неизяснени здравословни причини. На следващия ден е хоспитализиран в нефрологичното отделение на клиничния център на Университета в Сараево. През септември 2025 г. мениджърът му разкрива, че Бешлич е преместен в онкологичното отделение и че „се чувства все по-добре“. Бешлич умира на 7 октомври 2025 г. в Сараево на 71-годишна възраст.

Почивай в мир, Халид Бешлич!

