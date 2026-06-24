На 24 юни родните фенове отбелязва рождения ден на една от най-разпознаваемите и колоритни личности в българската естрадна и поп музика – Петя Буюклиева! В продължение на повече от четири десетилетия тя остава сред най-ярките фигури на българската сцена – певица с впечатляващ диапазон, силен характер и способност винаги да предизвиква реакция.

За едни тя е символ на големите години на българската естрада. За други – артист, който никога не се е страхувал да бъде различен. Но независимо от оценките, едно е безспорно: Петя Буюклиева е сред онези изпълнители, които оставят трайна следа в културната история на България. В родната музика има много успешни певици, но сравнително малко са онези, които успяват да изградят собствен стил, който да бъде разпознаваем след десетилетия. Петя Буюклиева принадлежи именно към тази категория. Тя не е просто изпълнител на хитове - тя е артист със собствен почерк, ярка индивидуалност и впечатляваща способност да остава актуална независимо от променящите се музикални тенденции. Честит рожден ден на Петя Буюклиева, която днес навършва 67 години!

Ранните години – музиката като съдба

Петя Буюклиева е родена на 24 юни 1959 г. в Асеновград. Още от ранно детство музиката заема централно място в живота ѝ. Учи пиано и цигулка и проявява сериозен интерес към сценичните изкуства още като ученичка. След завършването на средното си образование продължава обучението си в Музикалното училище в Пловдив със специалност пиано. По-късно завършва Естрадния отдел към тогавашната Българска държавна консерватория в класа на преподавателя Стефан Анастасов. Именно там започва професионалното изграждане на бъдещата звезда. Още в студентските си години преподаватели и музиканти забелязват рядката сила на гласа ѝ. Нейният вокал се отличава с огромен диапазон, характерен тембър и способност да преминава от нежна лирика към рок експресия.

Големият пробив през 80-те

Средата на 80-те години бележи истинския възход на Петя Буюклиева. Това е периодът, в който българската естрада преживява своя разцвет, а младата певица постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на сцената. Нейното присъствие е различно. Докато много изпълнители залагат на традиционната естрадна стилистика, Буюклиева внася рок енергия, театралност и изключителна емоционалност. Публиката бързо я приема като артист, който не прилича на никой друг. През 1986 г. печели „Гран при“ на Международния фестивал „Златният Орфей“. Многократно е обявявана за най-добра певица в годишните анкети на „Музикална стълбица“ на БНР (за пръв път през 1989 г.). В колекцията ѝ са Гран При и Златен медал за уникален глас от „Световния шампионат по изкуствата“ в Лос Анджелис, „Златния Орфей“, „Сребърната раковина“ от Хавана, „Гран При“ от Макфест в Македония, специални награди от „Братиславска лира“, „Радио Франс Интернасионал“ – Париж и много други. За популяризиране на българската музика и многобройни награди и отличия на Петя Буюклиева е връчена „Младежка лира“.

Песните, които я превърнаха в звезда

През годините Петя Буюклиева записва десетки песни, но няколко от тях се превръщат в емблеми на кариерата ѝ. Сред най-популярните са„Жена на всички времена“, „Понеделник сутрин“, „Обич“, „Последната спирка“, „С мен бъди“ и други. Тези песни не само печелят любовта на публиката, но и затвърждават репутацията ѝ като изпълнител с изключително силно сценично присъствие. Много музикални специалисти определят Буюклиева като една от певиците с най-разпознаваем вокал в българската популярна музика. За нея пишат песни композитори като Тончо Русев, Димитър Бояджиев, Александър Бразицов, Васил Делиев, Митко Щерев, Борис Чакъров, Явор Димитров, Александър Савелиев, Найден Андреев, Зорница Попова. Пяла е на една сцена със звезди като Кайли Миноуг, Тото Кутуньо, Джери Ли Люис и Ким Уайлд, както и на сцената на Евровизия. Има дует с вокалиста на Тото – Боби Кимбъл.

Изборът да остане свързана с България

През различни периоди от кариерата си певицата получава възможности за развитие извън България. В интервю тя разказва, че е имала шансове за професионална реализация в САЩ, но избира да остане свързана с родината си. Според нея любовта към България, природата и близките хора надделява над професионалните изкушения. Това решение до голяма степен определя и цялата ѝ по-нататъшна кариера.

Любовта на живота ѝ – Тони Георгиев

Ако има тема, по която Петя Буюклиева говори особено емоционално, това е семейството. Най-известните ѝ публични разкази са свързани със съпруга ѝ Тони Георгиев. В телевизионно интервю тя споделя: „Това между нас беше любов от пръв поглед.“ По думите ѝ именно той е човекът, който през годините поема огромна част от организационната и житейската тежест около кариерата ѝ. Друг неин широко цитиращ се коментар гласи: „Тони буквално посвети целия си живот на мен.“ Певицата неведнъж е говорила с признателност за подкрепата, която получава от своя съпруг, определяйки я като една от основните причини за дългогодишния си успех.

Снимка: Личен архив

Майчинството – най-голямата гордост

Извън сцената най-важната роля за Петя Буюклиева е тази на майка. Синът ѝ Антон (Тони) Георгиев е сред хората, за които тя говори с най-голяма емоция. През годините той учи и работи в чужбина, а през 2019 г. започва докторантура в Цюрих. Тогава певицата публично заявява: „Имам си докторант! Ето я най-голямата ми радост и гордост!“ По-късно синът ѝ сключва брак с дългогодишната си приятелка Еги Бендо. Сватбата във Варна се превръща в едно от най-емоционалните семейни събития за певицата.

Сватбата на сина й

Синът на певицата Петя Буюклиева – Тони Георгиев, се ожени през лятото на 2021 г. за дългогодишната си приятелка – албанката Еги Бендо. Двамата се запознават в Бремен, където учат. Впоследствие те продължават образованието си в университета ETH в Цюрих, където в момента младежът прави своята докторантура. Тони е отбелязал в своя Фейсбук профил, че е обвързан с Еги още от ноември 2013 г. На Коледа 2014 г. той публикува снимка с нея и текст „Най-хубавият коледен подарък“. Сватбата на Тони и Еги трябвало да бъде през миналото лято, но бе отменена заради пандемията.

Снимка: Пaвлинa Aeнcкa

Първите снимки от щастливото събитие в катедралния храм-паметник "Успение Богородично", Варна, бяха публикувани от журналиста Пламен Тотев, който е автор на текста на песента на Петя Буюклиева "Дай ми лято". „Това дете, което изписахме от родилния дом преди 27 години, днес прави сватба. Тони и Еги да летят заедно към мечтите си!“ – написа Пламен Тотев, като добави и архивни снимки на Тони Георгиев от детството му.

„Няма по-щастлив човек от мен и от моя съпруг. Приех Еги като своя дъщеря“ – коментира пред „24 часа“ естрадната легенда Петя Буюклиева.

„Цяла година се подготвяхме за събитието и всеки детайл беше изпипан“ – сподели Петя Буюклиева тогава пред Ladyzone.bg.

Снимка: Пaвлинa Aeнcкa

„На сватбеното тържество Еги представи три уникални рокли от колекции на наши и чужди дизайнери. На тази фотосесия тя е с рокля на Стоян Радичев. Един от най-добрите български дизайнери, който създаде специалния дизайн и на моята рокля за тържествения ден. Чувствах се неповторимо!“ – сподели ни тогава Петя Буюклиева.

Ето нейния разказ, придружен със снимките, които тя любезно предостави на LadyZone.bg - вижте повече тук:

Снимка: Пaвлинa Aeнcкa

Вече е баба - раждането на първото й внуче

Петя Буюклиева се сдоби с първа внучка през ноември 2023 г.

„Скъпи приятели, искам да споделя с вас, че съм мега щастлива!!! Със съпруга ми празнуваме живота!!! Роди се Амаи, нашата внучка, плод от голямата любов на сина ми Тони и прекрасната ми снаха Еги! Нашето най-голямо Гранд При тежи 3,3 кг и е високо 50 см.

Сбъдна се голямата ми мечта да имам внучка, с която, като порасне, да пеем в дует „Баба ми е фаталната жена“! Няма да престана да благодаря на Бог и Света Богородица за тази благословия!!! Изпращам ви обич!!!“ – написа Петя Буюклиева в своя Фейсбук профила си тогава.

Снимка: Пaвлинa Aeнcкa

„Бебето се роди вчера следобед в Цюрих. Взели са си отделна стая, защото болницата дава възможност бащата да преживее първите дни с майката и детето. Името на детето е Амаи – на японски това означава „сладка“ и „любов“ – сподели Петя Буюклиева пред LadyZone.bg. Тя добави, че раждането е било нормално.

„Много ми е сладко! Направо съм с памперс“ – каза ни през смях поп звездата. Тя е подарила на внучката си пиано, което вече е в Цюрих. Синът й Тони е написал песен за детето, а самата тя е сътворила стихотворение, което изпрати специално за LadyZone.bg - вижте повече тук:

Снимка: Олег Попов

Големите лични изпитания

Животът на Петя Буюклиева не е бил лишен от тежки моменти. В интервю тя разказва за спонтанен аборт, който преживява в разгара на професионалната си кариера. Особено силни са думите ѝ за периода след това: „Пеех и плачех, а публиката ме аплодираше бурно.“ До това се стига след още по-тежък удар от съдбата - загубата на нейната майка, която загива след пътен инцидент.

Петя Буюклиева говори откровено в "120 минути" за трагедията, сполетяла семейството й преди 20 години и най-голямата си загуба – смъртта на своята майка. Певицата ще сподели как е намерила сили да даде прошка на жената, причинила трагедията, и какво се е случило с живота им след този съдбоносен акт на милосърдие. На 14 октомври 2002 г. тя губи майка си на пътя – блъсната е от 17-годишно момиче.

„Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми. Времето не лекува – никой и нищо не може да замени твоята майка. Предната вечер си говорихме с нея как ще празнуваме 20 г. от сватбата със съпруга ми. На другата сутрин баща ми се обади, за да ми каже, че мама вече я няма“ – сподели преди време певицата в "120 минути"

„Мили, момчета и момичета, които излизате на пътя – качвайки се зад волана, помислете си дали сте достатъчно подготвени. Дали излизайки разсеяни и неспазвайки всички правила, няма да почерните фамилии. Болката е огромна, а празнотата в сърцето остава“ – обърна се към младите шофьори Петя Буюклиева.

Оказва се, че 17-годишното момиче е взело ключовете на колата от баща си. В автомобила са пътували и няколко нейни приятели. Те не са спрели, не са оказали първа помощ и са продължили. Момичето е получило условна присъда.

„Като християнка простих, защото тя трябваше да продължи образованието си. Решихме да не й пречим на бъдещето… Мама беше учителка по химия и по биология. Обичаше децата… Единственото, което не можах да простя, е, че не е спряла“ – сподели певицата.

https://ladyzone.bg/laifstail/lica/petja-bujuklieva-zhena-na-vsichki-vremena.html

Шест месеца след трагедията тя не може да пее.

„Смятах, че е престъпление да пея, но мама ми се яви в съня и ми каза да пея. Тя пееше страхотно родопски песни, от нея съм наследила гласа“ – признава Буюклиева.