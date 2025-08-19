Американският президент Доналд Тръмп се превърна в домакин на изключително важната среща на европейските лидери в Белия дом. Целта бе да се обсъдят плановете за незабавно прекратяване на войната между Украйна и Русия.

Освен държавният глава на Украйна Володимир Зеленски към срещата, провела се преди ден, се присъединиха и премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, министър председателят на Италия Джорджа Мелони и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайер – наред с останалите европейски лидери.

Общото между всички тях, освен стремежа към мир, бе и официалното облекло – задължителен атрибут при събитие от подобно високо ниво. И дори Володимир Зеленски, неочаквано, този път се бе спазил дрескода.

Украинският лидер рядко е виждан да носи нещо различно от ежедневни „бойни“ дрехи, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари, 2022 г. Той носи формално облекло, дори и на срещите на най-високо международно ниво. Поддръжниците му често го сравняват с британския премиер Уинстън Чърчил, който също отказва да носи костюм по време на посещение в Белия дом в разгара на Втората световна война, пише Daily Mail.

Снимка: gettyimages

Любопитен бе моментът от предишното посещение на Зеленски в Белия дом в началото на 2025 г. Тогава украинският лидер получи критики и от самия Доналд Тръмп за облеклото, което е избрал при посещението си в Белия дом.

Към обвиненията се включи и Брайън Глен, главен кореспондент на Real America's Voice в Белия дом, който се обърна към Зеленски с неочаквания въпрос: „Защо не носите костюм? Вие сте на среща от най-високото ниво и въпреки това отказвате да носите костюм. Изобщо имате ли такъв? Много американци имат проблеми с това, че не уважавате достойнството на поста, който заемате.“

Снимка: gettyimages

"Ще облека костюм след края на войната, може би като вашия, а може би и по-добър“, отвърна тогава Зеленски, допълвайки, че е изправен пред редица по-належащи проблеми от това.

Все пак преди срещата да ескалира в напрегната словесна война, Тръмп се притече на помощ на Зеленски и защити облеклото на президента. „Аз харесвам облеклото ви“, намеси се Тръмп. „Мисля, че той (Зеленски) е облечен прекрасно.“

Редица източници обаче спекулират, че Тръмп тайно също е бил раздразнен от избора на дрехи от страна на Зеленски.

И може би в потенциален опит да се хареса на американския президент за важните преговори, на вчерашната среща Зеленски бе видян, най-сетне, да носи костюм. Не толкова официален и класически като този на Доналд Тръмп – и все пак облекло далеч от „бойното“. Нещо, което би могло да се разтълкува и като своеобразен намек за скорошен край на войната.

А как потече фициалното посещение на Володимир Зеленски в България и какво бе облеклото му - вижте във видеото:

