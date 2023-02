Знаете ли, че президентът на Украйна Володимир Зеленски е участвал като играч в украинската версия на “Стани богат“. Това се случва на 31 декември 2001 г., когато актьорът играе в тандем със своя колега Юрий Крапов.

Десет години по-късно Зеленски се завръща в предаването като водещ. Той задава въпросите от 15 февруари до 13 август 2011 г.

От 20 май 2019 г. Зеленски е президент на Украйна. Преди две седмици той навърши 45 години.

Предаването Who Wants to Be a Millionaire? е създадено във Великобритания. То се излъчва от 4 септември 1998 г. до 11 февруари 2014 г. с водещ Крис Тарънт.





През 2018 г., по случай 20-тата годишнина на предаването, са излъчени 7 епизода с водещ световноизвестният Джеръми Кларксън.

От създаването си до днес местни варианти на шоуто са били излъчвани в около 160 държави по света.

В САЩ предаването е излъчено за първи път през август 1999 г. по ABC. През 2008 г. се въвежда ограничение за времето, в което участниците могат да разсъждават. За първите пет въпроса могат да мислят по 15 секунди, от 6-ти до 10-ти въпрос времето им е 30 секунди, от 11-ти до 14-ти въпрос разполагат с 45 секунди, а за последния въпрос имат 45 секунди плюс времето, което са успели да спестят от началото на играта.

Първият играч в света, успял да спечели Голямата награда, е Джон Карпентър. Той печели американската версия на 19 ноември 1999 г. При последния въпрос той използва жокера „Обади се на приятел“, за да звънне на баща си, но не за помощ, а за да му каже, че е напът да спечели 1 милион долара.

В историята ще остане и Кевин Олмстед, отново от американското издание на шоуто, който печели натрупалия се джакпот от 2,18 милиона долара.

„Стани богат“ вдъхновява и киното. През 2009 г. „Беднякът милионер“ на режисьора Дани Бойл получи 8 награди "Оскар", включително за най-добър филм, режисьор и сценарий.

Историята на Джамал Малик, 18-годишен сирак от бедните квартали на Мумбай, който ще изживее най-вълнуващия ден от живота си. Цялата страна наблюдава неговата игра в индийската версия на телевизонното шоу „Стани богат”. Един въпрос го дели от голямата награда – 20 милиона рупии.

След края на предаването полицията го задържа по подозрение за измама. Как дете от улицата би могло да знае толкова много? От отчаяние и за да докаже своята невинност, Джамал разказва за живота си в бедния квартал, в който са израснали двамата с брат му. За техните приключения на улицата, за жестоките сблъсъци с местните банди и за Латика – момичето, което е обичал и загубил. Всяка една глава от неговия живот му помога да отговори на въпросите от играта, става ясно къде и как Джамал е научил отговорите на трудните въпроси. Само един въпрос остава загадка: Какво прави този млад човек в "Стани богат", без да има видимо желание за забогатяване?

Новият български сезон на емблематичната телевизионна игра „Стани богат“ започва на 13 февруари, понеделник, точно в 18:00 ч. по bTV. Колоритни участници – хора с богата култура, впечатляващи истории и съдби, разнообразни професии, мотиви за участие и каузи (лични и благотворителни), ще седнат на стола на знанието, готови да отговорят на 15-те въпроса и да грабнат заветните 100 хиляди лева. В новите епизоди - всеки делник от 18:00 ч., всички те ще бъдат в компания на очарователния водещ Михаил Билалов и заедно с него ще стъпват ту уверено, ту на пръсти из лабиринтите на знанието в „Стани богат“.

