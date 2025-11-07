Най-успешната гимнастичка на всички времена – Симон Байлс, показва една нова, изключително откровена страна от себе си. Спортистката признава, че е претърпяла три пластични операции, като две от тях били толкова дискретни, че феновете „никога“ нямало да ги забележат.

Световната шампионка публикува видеоклип в TikTok от поредицата „Get Unready With Me“, в който споделя лични подробности, далеч от светлината на прожекторите.

Пластичните операции на Симон Байлс

Снимка: Getty Images/Instagram

Симон Байлс разкри, че си е направила три козметични операции.

Тя предизвика феновете да познаят процедурите, преди да ги потвърди в коментарите.

Миналата година гимнастичката говори пред ELLE за пътя си към себеприемане и грижата за психичното здраве.

Байлс разкрива, че е преминала през три процедури, като веднага предизвика вълна от предположения сред феновете. В последващи коментари тя потвърди две от тях.

Долна блефаропластика: Направена, за да се справи с ясно изразените торбички под очите, които има.

Направена, за да се справи с ясно изразените торбички под очите, които има. Корекция на ушната мида: Процедурата е следствие от инцидент с обеца, който е претърпяла, когато е била по-млада.

Процедурата е следствие от инцидент с обеца, който е претърпяла, когато е била по-млада. Третата операция остана само намекната, но сигнализирана с емоджи с черешки. Това е препратка към спекулациите за уголемяване на гърдите, които циркулират от известно време. Самата Байлс подхрани тези слухове през октомври, когато публикува клип, в който прави първото си преобръщане от година и го озаглави с думите: „новите ми“.

Снимките по бански от почивката й със съпруга ѝ Джонатан Оуенс в Белиз също бяха повод за коментари от страна на феновете.

Терапията е ключа към приемането

Снимка: Getty Images/Instagram

Откровенията на Байлс не се свеждат само до физическата й промяна. Тя използва платформата си, за да говори и за пътя си към приемане на себе си и грижата за психичното здраве – тема, по която е говорила и в интервю за ELLE през 2024 г.

„Ходя на терапия всяка седмица, за да поддържам всичко в хармония, така че да се чувствам комфортно и достатъчно уверена, за да се състезавам. Това е ключова част от тренировъчния ми режим“, споделя Симон Байлс, която често е оценявана строго както на тепиха, така и извън него.

Любовта в живота на Симон Байлс

Снимка: Getty Images/Instagram

Докато Симон жъне успехи в спорта и личното си развитие, тя има стабилна подкрепа в лицето на своя съпруг – американският футболист от NFL Джонатън Оуенс. Двойката се запознава през март 2020 г. чрез приложението Raya. Двамата официално сключват брак на 22 април 2023 г. на церемония в Хюстън, последвана от пищно тържество в Кабо Сан Лукас, Мексико. Оуенс, който играе като защитник, в момента е част от отбора „Chicago Bears“. Съпрузите често споделят кадри от общия си живот и взаимна подкрепа в социалните мрежи. Макар да не са обявили, че имат деца, Байлс е споделяла в интервюта, че двамата „говорят за деца“ и са отворени да имат семейство в бъдеще, балансирайки кариерата си, здравето и личния си живот.

