Саша Барън Коен, познат като ексцентричния Борат, изненада публиката с коренна промяна във външния си вид. От слабата и „праволинейна“ фигура, за която треньорът му се шегува, че приличала на линийка, актьорът се превърна в стегнат и мускулест злодей, готов да влезе в обувките на Мефисто в новия сериал на Marvel Ironheart, сочи Enews.

Той е на 53 години;

Залага на кратки, но редовни тренировки – само по 20–30 минути на ден;

Изпълнява видео тренировки, дори когато не му се тренира.

Как тренировките променят тялото му?

За подготовката си Коен работи със своя треньор Алфонсо Морети, който му изготвя ефективна и съобразена с натоварения график програма. Вместо дълги и изтощителни сесии във фитнеса, актьорът залага на кратки, но редовни тренировки по 20–30 минути, които се оказват далеч по-устойчиви във времето.

„Вместо да лежа в леглото и да се взирам в телефона, ставам, включвам видео разговор с треньора и започвам да се движа. Това задава позитивен тон за целия ден“, разказва Саша в интервю за Men’s Fitness UK.

От „линийка“ до мускулест злодей

Преди трансформацията си Коен е имал слаба фигура. Треньорът Морети откровено признава, че тялото на актьора далеч не е било мускулесто.

„Честно казано, Саша не беше във форма. Студиото дори обмисляше да му сложи протези на мускули“, казва треньорът на актьора.

Мотивация без извинения

Треньорът споделя, че често използва психологически трикове при клиенти, които твърдят, че нямат време за спорт – като да им напомня, че намират време за гледане на сериали. При Саша обаче не се е налагало:

„Той никога не се оплакваше. Никога не се отказваше“, обяснява треньорът.

С постоянство и упоритост обаче актьорът успява да изгради стегнато тяло, достойно за комиксов злодей. Самият той допълва с чувството си за хумор.

„Вярвам, че само 20–30 минути движение на ден могат да окажат истинско влияние – особено за известни личности с лични асистенти, които вършат скучните неща като пазаруване и погребения на приятели. Така че никакви извинения!“, казва Саша Барън Коен.

Личен живот и семейство

Извън светлините на прожекторите Саша Барън Коен е баща на три деца, които има от брака си с австралийската актриса Айла Фишър. Двамата бяха сред най-обичаните двойки в Холивуд и дълги години пазеха семейството си далеч от публичното внимание. Наскоро обаче двамата сложиха край на брака си, но продължават да се грижат за децата си заедно.

