Талантлива, стилна и винаги усмихната – такава е певицата Михаела Филева, която днес навършва 35 години.

Изпълнителката, която през последните години се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българската музикална сцена, е родена на 15 май във Велико Търново.

Още от появата си на българската музикална сцена, Михаела впечатли с красивия си глас, сценично присъствие и неподправен чар.

Кариерата ѝ е пример за постоянство и развитие. От нежните балади до модерното поп звучене с R&B влияние, Михаела успява да запази собствен стил, без да губи връзката си с публиката.

Освен с музиката си, певицата често впечатлява и с елегантната си визия. Тя е сред звездите, които успяват да съчетаят сценичния блясък с естествено излъчване и непринуден стил в ежедневието.

А социалните мрежи показват една по-лична и вдъхновяваща страна – пътувания, моменти зад кулисите и усмивки с приятели.

Михаела често пътешества заедно с любимия си мъж Стефан и споделя снимки с последователите си.

Любопитен факт е, че през годините Михаела неведнъж е отбелязвала рождения си ден по специален начин - с нова песен, концерт или среща с фенове.

Изключение не прави и тази година. След броени часове, на голямата сцена на Зала 1 на НДК, Михаела ще направи дебюта си като балерина. Тя ще се включи в спектакъла "Лебедово езеро" от Пьотър Чайковски, заедно с балетната трупа на Държавна опера Стара Загора.

Самата певица сподели за новото си начинание в социалните мрежи: "Ще имам балетен дебют навръх рождения си ден! Това е съвсем нов свят за мен! Ролята ми е малка, предимно актьорска, а вълнението – меко казано голямо". Тя ще се превъплъти в образа на Кралицата от „Лебедово езеро“.

Ето къде още можем да видим Михаела Филева до края на месец май:

15.05 - София, Зала 1, НДК - “Лебедово езеро”

17.05 - Варна, концерт на пристанището

20.05 - Стара Загора, Държавна Опера Стара Загора

28.05 - София, Благотворителен бал

30.05 - Карлово, Празник на розата

