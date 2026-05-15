На вчерашния ден, 14 май, Мадлен Радуканова отпразнува своя 26-и рожден ден. И макар за мнозина това да е все още крехка възраст, тя вече може да се похвали с впечатляващи постижения.

Мадлен е олимпийска шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио 2020. А преди две години се случи още едно щастливо събитие в живота ѝ. Тя посрещна дъщеричката си Карина – плод на любовта между красивата гимнастичка и световния шампион по самбо Божидар Темелков.

Оттогава насам Мадлен често споделя в социалните мрежи важни моменти от живота на своето семейство – рождени дни, празници и пътешествия. И направи съпричастни многобройните си последователи и с личния си празник отпреди ден.

От снимките, които сподели в Instagram профила си, става ясно, че Мадлен е на екзотичния остров Нуса Пенида, разположен до индонезийския остров Бали - където се наслаждава на морските вълни, слънцето и пясъчните плажове.

„Има нещо специално в това да празнуваш рождения си ден на място, което ти напомня колко голям и красив е светът“, пише поетично Мадлен към красивите кадри. И допълва: „Благодарна съм за живота, който живея, за хората, които имам около себе си и за всички малки моменти, които всъщност се оказват най-големите. Готова съм за всичко, което предстои.“

Очаквано, тя е в компанията на любимия си Божидар и близки приятели.

Впечатление прави и екзотичната прическа на Мадлен – в синхрон с мястото, което е избрала за своята ваканция.