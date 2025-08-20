И неживата материя започва да диша, когато върху сивата фасада се разпръснат цветни нюанси. Там, където обикновените хора виждат само бетон и тухли, Светлозар Янков открива идеално място, на което да развихри въображението си.

Светлозар Янков с няколко движения на ръката умее да вплита багри и символи така, че всяка сива фасада да се облече в български килим. И не, това не става с обикновени четки и бяло платно, а с човек, който знае как да превърне вяска улица в галерия под открито небе.

Светлозар не само умее да рисува, а да създава щастие в сърцата на много хора с помощта малко боя и няколко спрея под ръка. Колко точно боя и спрейове използва, за да нарисува цял български килим върху фасадата на сграда в Котел, прочетете по-надолу в текста.

Светлозар разказва за няколко идеите, върху които работи през последните години пред Ladyzone.bg. Той се включва в проект, който има за цел на обнови изоставена сграда. Той й помага да придобие съвсем нов облик и да радва всички, които я посещават.

Български килим върху стара фасада

Изрисуването само на една стена от изоставена къща е продължително, но и много удовлетворяваща според Светлозар. За направата на този проект той използва десет кашона с по шест флакона спрей. Преди това рисува по фасадата с акрил. И това обикновено винаги е основата на неговите проекти.

„Трябва си и математика“, добавя той.

Светлозар обаче не е добър по математика и никога не е бил. За радост обаче се е научил да борави със събиране и изваждане.

Най-голямата любов е…

Най-голямата страст на Светлозар е да рисува върху стени. Чрез стенописите той не просто придава нов живот на стари строежи, а оживява всичко наоколо – хора, предмети, всичко придобива нов облик. Историите на изкуството му са много и все са интересни.

Кой е Светлозар Янков

Както вече споменахме той е на 39 години и обожава да твори. А в изкуството не влиза само рисуването. През свободното си време Светлозар обича да свири на индийския инструмент мриданга. Обича и да готви. Предпочита да приготвя сладки изделия. Не са далечни за него и ремонтните дейности. Обича да преправя различни уреди и нещо, които са се повредили. Смята, че един мъж трябва да може всички тези неща.

„Рисуването е като любов“, казва той. И с това завършва отговора на въпроса какво за него е работата му.

Как се прави килим върху огромна стена?

За направата на един стенопис могат да се използват различни техники. Тези, които предпочита Светлозар са:

„free hand“ – тази техника придава един по-различен авторски поглед на всеки един проект.

„grid“ или по-позната като „решетка“- това е класически и много полезен метод в рисуването, особено когато изображение трябва да се пренесе върху по-голям или по-малък формат.

Романтичните истории на Светлозар не спират до техниките за рисуване, а напротив. Любовни жестове той прави и като подарък. Така един мъж се свързва с него, за да го помоли да направи изненада на приятелката си. Светлозар трябва да нарисува огромно сърце на стената пред балкона на една дама, която има рожден ден. В деня на своя празник тя става в 4 часа сутринта за работа и излиза да пие кафе на терасата. Тогава срещу нея има нарисувано огромно сърце. Очите й се изпълват със сълзи, но от щастие… А рисуването си остава любов – най-голямата за Светлозар.

Какво представлява кафеграфията вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK