На 31 март 1727 г. света напуска една от най-значимите личности в историята на човечеството - английският физик, математик, астроном, философ, алхимик и богослов Исак Нютон.

Заради приноса си в развитието на математиката и физиката, както и важната си роля в Научната революция, неслучайно Нютон е смятан от мнозина за най-великият и най-влиятелен учен живял някога. В областта на механиката открива закона за всемирното привличане и поставя основите на класическата механика чрез предложените Закони за движение.

Днес се навършват 299 години от смъртта на Исак Нютон, а ние го почитаме с вечните ми мисли и цитати.

"Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в определено направление."

"Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти."

"За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие."

"Истината винаги се намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка."

"Мога да изчисля движенията на тежките обекти, но не и лудостта на хората."

"Това е съвършенството на Божиите дела, че са извършени с голяма простота. Той е Бог на реда, а не на безредието."

"Според мене аз съм само едно дете, играещо си на плажа, докато огромният океан на истината лежи неоткрит пред мене."

"Не съм бил в състояние да открия причините за тези свойства на гравитацията, но не си измислям хипотези."

"Всяко тяло остава в състояние на покой или на равномерно праволинейно движение, докато не е бъде принудено да излезе от това състояние от силите, които му въздействат."

"Платон е мой приятел, Аристотел е мой приятел, но най-голям приятел ми е истината."