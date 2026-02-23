Днес се навършват 127 години от рождението на Ерих Кестнер - един от най-четените немскоезични писатели на XX век, лирик, белетрист, сценарист и сатирик, автор на популярни книги за деца.

Роден е на 23 феврури 1899 г. в Дрезден, Кралство Саксония, израства в дребнобуржоазна среда, в семейството на майстора-седлар Емил Кестнер и домашната прислужница Ида Аугустин. По-късно майка му работи като фризьорка, за да подпомага семейния бюджет. През целия си живот Ерих запазва най-нежно отношение към нея.

Тъничката книжка на Ерих Кестнер „Емил и детективите“ (1928) се разграбва, преди още да е засъхнало мастилото, романът скоро е преведен на 24, а до днес вече на 59 езика. Една след друга излизат „Антон и Точица“ (1931), „Фабиан. Историята на един моралист“ (1931) и „Хвърчащата класна стая“ (1933), които го утвърждават като блестящ разказвач. След Втората световна война Кестнер създава още книги за деца, между които „Двойната Лотхен“ (1949) (до 2007 г. по романа са направени 8 филма в разни държави), „Конференцията на животните“ (1949) и „Малкият мъж и Малката мис“ (1967).

Кестнер никога не се е женил, въпреки че е имал извънбрачни връзки. Двете свои последни детски книги, „Малкият Макс“ („Der kleine Mann“) и „Малкият мъж и малката мис“ („Der kleine Mann und die kleine Miss“), Кестнер написва за своя извънбрачен син Томас, роден през 1957 г.

Кестнер умира на 75-годипна възраст в мюнхенската клиника Нойперлах от рак на хранопровода. Погребан е в гробището „Св. Георг“ в Богенхаузен, административен район на Мюнхен.

Снимка: Getty Images

“Някои хора изхвърлят детството си като стара шапка. Забравят за него като за телефонен номер, който вече не е валиден. Били са деца, после са станали възрастни, но какво са сега? Единствено тези, които порастват, но продължават да бъдат деца, са хора".

„Хуморът е чадърът на мъдрите.“

„За всяка глупост, която се случва, са виновни не само тези, които я вършат, но и онези, които не я предотвратяват.“

„Времето носи голям дар – прави много неща маловажни.“

„Никога не е късно за щастливо детство.“

„Може да се живее и без куче, но не си струва.“

Снимка: Getty Images

„И от камъните, които хвърлят по пътя ти, можеш да построиш нещо красиво.“

„Развитието на човечеството се състои главно в това, че родителите стават все по-млади.“

„Свободата означава да можеш да правиш всичко, което не вреди на другия.“

„Първо трябва да обичаш хората, преди да искаш да ги променяш.“

„Най-важните неща в живота не могат да се купят.“

Снимка: Getty Images

„Светът не става по-добър сам – трябва да му помогнем.“

„Да бъдеш смел означава да не се предаваш.“

„Истинската зрялост е да запазиш сърцето си младо.“

