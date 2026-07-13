Джош Гризети - актьор от Бродуей, телевизионен изпълнител и преподавател по музикален театър, известен с ролите си в "Изумителната мисис Мейзъл", "Something Rotten!" и "It Shoulda Been You" - почина на 10 юли на 44-годишна възраст, пише "Пийпъл".

Новината беше съобщена в публикация в Инстаграм от актьора Роб Маклур, негов приятел и партньор в постановката "Something Rotten!" на Бродуей и по време на националното турне на мюзикъла.

Маклур определи Гризети като "брилянтен" изпълнител и нарече загубата му "катастрофална", изразявайки съпричастност към съпругата и семейството на актьора.

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В отговор на публикацията множество членове на бродуейската общност споделиха съболезнования, включително актьорите Рейчъл Зеглер, Кейси Леви, Лия Саланга и Дона Мърфи, която описа Гризети като "красив, талантлив човек и артист".

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Сиера Богес, партньорка на Гризети в постановката "It Shoulda Been You", публикува свой емоционален пост, в който го описва като изключителен актьор, режисьор и писател, оставил траен отпечатък върху театралната общност.

Гризети беше най-познат на телевизионната публика с постоянната си роля на Ралф Емерсън в последния сезон на сериала "Изумителната мисис Мейзъл". По-рано в кариерата си той играе в краткотрайния ситком на Ей Би Си от 2007 г. "The Knights of Prosperity", заедно с Донал Лог и София Вергара.

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Роден във Вашингтон, окръг Колумбия, и израснал в Югозападна Вирджиния, Гризети учи в Севернокаролинското училище по изкуствата, а по-късно получава бакалавърска степен по музикален театър от Бостънската консерватория. Сценичната му кариера се развива в Ню Йорк, където през 2015 г. играе в бродуейския мюзикъл "It Shoulda Been You", а на следващата година поема роля в "Something Rotten!", заедно с Маклур.

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Другите му роли на Бродуей и извън него включват постановките "Rent", "Peter and the Starcatcher" и "Candida", а на екран се появява във филмите "The Immigrant", "Revolutionary Road" и "The Namesake". Той е и автор на книгата "God in My Head", пише още БГНЕС.

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Освен изпълнителската си работа Гризети преподава в няколко университета в Калифорния, включително като ръководител на програмата по музикален театър в Калифорнийския държавен университет, Фулъртън. Той оставя съпругата си Макензи Гризети, с която е бил женен шест години и е живял в Южна Калифорния.