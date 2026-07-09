Легендарната певица Бони Тайлър, чиито емблематични хитове „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It's a Heartache“ се превърнаха в класика на световната музика, е починала на 75-годишна възраст, съобщи BBC.

Тежка битка с фатален край

Тъжната вест бе обявена чрез официалния й уебсайт, където семейството и екипът ѝ публикуваха специално изявление. „С огромна тъга семейството и екипът на Бони съобщават, че тя почина неочаквано снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, от което се лекуваше.“ През май тази година изпълнителката претърпя спешна операция на червата в Португалия, след която лекарите я поставиха в изкуствена кома. Миналия месец нейният говорител съобщи, че Тайлър е изведена от комата, но състоянието й остава критично и тя продължава лечението си в интензивно отделение.

От Уелс до световната сцена - емблематичен успех

Родена като Гейнър Хопкинс, Бони Тайлър израства в общинско жилище в град Нийт, Южен Уелс. Кариерата й започва, след като е открита от музикалния продуцент Роджър Бел по време на участие в клуб в Суонзи. През 1977 г. издава дебютния си сингъл „Lost in France“, но истинският й пробив идва още същата година с баладата „It's a Heartache“. Песента достига четвърто място в британската класация за сингли и трета позиция в американската Billboard Hot 100, превръщайки Тайлър в международна звезда.

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„Total Eclipse of the Heart“ - песента, която се превърна в легенда

Най-големият успех в кариерата й идва през 1983 г. с „Total Eclipse of the Heart“, която оглавява музикалните класации както във Великобритания, така и в Съединените щати. Песента е написана от легендарния композитор и текстописец Джим Стайнман, известен с работата си с Meat Loaf. Първоначално композицията носи заглавието „Vampires in Love“ и е създадена за музикална адаптация на класическия филм „Носферату“. В едно от последните си интервюта Бони Тайлър признава: „Никога не ми омръзва да я пея. Обожавам тази песен, защото публиката винаги няма търпение да запее с мен.“

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„Total Eclipse of the Heart“ носи на Тайлър номинация за награда „Грами“, а впоследствие тя получава още две номинации – за албума „Faster Than the Speed of Night“ и сингъла „Here She Comes“. Джим Стайнман стои и зад друг от най-големите ѝ хитове – „Holding Out for a Hero“, записан за саундтрака на култовия филм „Footloose“, който се превръща в една от най-разпознаваемите рок композиции на 80-те години.

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Евровизия, отличие и нов живот на класическия хит

През 2013 г. Бони Тайлър представлява Великобритания на конкурса „Евровизия“, където завършва на 19-о място сред 26 участници. Десет години по-късно – през 2023 г. – тя е удостоена с титлата Member of the Order of the British Empire (MBE) за изключителния си принос към музиката. През изминалата година изпълнителката представи нова клубна версия на „Total Eclipse of the Heart“, озаглавена „Together“, продуцирана от David Guetta и Hypaton.

От години певицата живееше между Уелс и Алгарве, където намираше спокойствие и вдъхновение.Нейният мощен глас, емблематични хитове и непреклонен дух я превърнаха в истинска легенда. Бони Тайлър оставя след себе си музикално наследство, което вдъхновява поколения почитатели по целия свят.

50 години брак - една любов, която се засилва с времето

Съпругът на Бони Тайлър - Робърт Съливан, работи като управител на нощен клуб, когато двамата се запознават през 1970 г., след като бъдещата звезда започва да пее в нощни заведения в Суонзи, Уелс. Любовта им бързо се задълбочава и на 4 юли 1973 г. двамата сключват брак. В интервю за The Times певицата споделя, че именно ранната им среща – преди световната ѝ слава – е била ключът към дългия и щастлив брак.

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„Мисля, че тайната на успешната ни връзка е, че се срещнахме, преди да стана известна“, казва тя. Бони Тайлър откровено говори и за това, че двамата никога не са имали деца.„Оставихме твърде късно момента, в който да спрем с предпазните мерки, а когато бях на 40 години, преживях спонтанен аборт. Просто нямах късмет. Но обожавам всичките си племенници и племеннички", споделяла е Тайлър.