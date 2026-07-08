Легендата на кънтри музиката Доли Партън обяви, че подготвя нов мюзикъл за Бродуей, озаглавен „Dolly: A True Original Musical“. Новината идва едва няколко месеца след като певицата сподели, че все още се възстановява от здравословни проблеми.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, 80-годишната изпълнителка разкри, че спектакълът няма да бъде просто разказ за блясък и музикални успехи. По думите й продукцията ще проследи нейния истински житейски път – откъде е тръгнала, през какви изпитания е преминала, какво е загубила, какво е обичала и как е стигнала до върха. Партън уточни, че историята ще бъде разказана с нейни собствени думи и чрез музиката, която е неотменна част от живота й. Освен добре познатите й хитове, феновете ще чуят и нови песни, специално написани за този мюзикъл.

Отново на сцена - Доли Партън ще се разкрие тотално пред публиката

Сред емблематичните парчета, включени в мюзикъла, ще бъдат „Jolene“, „I Will Always Love You“, „9 to 5“ и „Coat of Many Colors“. Режисьор на спектакъла е Бартлет Шер. Предварителните представления ще започнат през декември 2026 г. в Ню Йорк, а официалната премиера е насрочена за 19 януари 2027 г. - денят, в който Доли Партън ще отпразнува своя 81-ви рожден ден. Продажбата на билети с предварителен достъп стартира тази седмица.

Мюзикълът дебютира първоначално в Нашвил през миналата година, след което е преработен и адаптиран за сцената на Бродуей. Новината за предстоящата продукция идва след труден период за певицата. През май тя съобщи, че отменя планираните си концерти, тъй като възстановяването ѝ продължава по-дълго от очакваното. Тогава Партън сподели, че лечението дава добри резултати и състоянието ѝ се подобрява с всеки изминал ден. Въпреки това призна, че ще е необходимо още време, преди отново да бъде готова за сценични изяви.

Снимка: Getty Images

Проблемите със здравето на певицата станаха публично известни през септември 2025 г., когато тя отмени участие заради камъни в бъбреците. Последните две години бяха особено тежки за звездата и в личен план. През март 2025 г. почина съпругът ѝ Карл Дийн на 82-годишна възраст.