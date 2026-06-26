Доли Партън се завърна изненадващо в публичното пространство преди броени дни, за да представи най-новото си бизнес начинание в Тенеси. Тази поява се случва едва няколко седмици след като звездата сподели за здравословните си проблеми.

80-годишната изглеждаше усмихната и щастлива, когато официално откри Dolly's Tennessean Travel Stop в Корнърсвил. Певицата беше заложила на бляскав тоалет с ресни и мило поздравяваше гости и фенове.

След здравословните проблеми, идват радостни новини

"Е, вратите са отворени и не бих могла да бъда по-горда. Независимо дали превозвате товари, возите семейството или просто минавате оттук, ние построихме това място за вас", каза Партън.

Тя също така закачливо се обърна към конкурентната верига туристически спирки, като заяви, че "не е могла да остави тази инициатива само на тях". Това е една от първите публични изяви на Партън, откакто тя принудително отмени участията си в Лас Вегас през май, а преди това пък отложи събития през септември, разкривайки, че страда от здравословни проблеми. Към онзи момент обаче, Доли Партън не сподели повече подробности за здравословното си състояние.

В изявление, публикувано в нейните профили в социалните мрежи, певицата обясни, че няма да има достатъчно време за репетиции за шестте концерта, които бяха насрочени за декември. „Просто ми трябва малко време, за да подготвя шоуто“, написа тя, като обяви новите дати за септември 2026 г. Тези изпитания се случват след тежката 2025 година, в която певицата загуби съпруга си Карл Томас Дийн.

„Нямам време да остарявам. Нямам време да се замислям за това. Не мисля за такива неща“, споделя тя и пред "Бизнес инсайдър" през ноември 2025 г.