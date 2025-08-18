Деси Стоянова е сред най-разпознаваемите телевизионни лица у нас – дълги години зрителите я свързваха с предаването „Преди обед“ по bTV. Тя е и едно от най-обичаните лица в социалните мрежи с изключителни умения в областта на медийното говорене.

По повод своята 50-та годишнина Деси Стоянова прави ретроспекция на годините и споделя кои са съветите, които би искал да даде на своето по-младо „аз“.

Трите извода на Деси Стоянова

Да вярваш повече в себе си

„В годините не съм си вярвала достатъчно. Позволявала съм на хора, които съм смятала за авторитети, да ме потискат – понякога дори с добронамерена фасада“, пише тя в своя Instagram профил.

Споделя, че дълго време е търсила проблема винаги първо в себе си, но и осъзнава, че това не е предимно негативен факт. Според нея е много важно човек да умее да вижда реалността – „да имаш ясна представа кой си, колко струваш и какво можеш“.

Да обуздаеш перфекционизма си

„Перфекционизмът дълго време е работил срещу мен“, казва тя.

Години наред, всичко, което тя прави сякаш не й стига. Иска все повече и повече от себе си, а това понякога я сривало физически и емоционално. Зва здравословният перфекционизъм според нея е нещо нужно - смята го за ценен – „да не се примиряваш с посредствеността и да се стремиш към най-доброто“.

Да мислиш само за следващата крачка

„Има само един ден, който можеш да промениш – днешния“, така Деси завършва своята поредица от заключения по повод предстоящия рожден ден.

Тя би посъветвала „по-младото си аз“ да не разсъждава прекалено много за миналото или бъдещето, а само за следващата крачка.

50-годишен юбилей

Деси Стоянова ще навърши 50 години на 20 август. Тя е зодия Лъв. Една от най-важните роли, които Деси Стоянова изпълнява в живота си е тази на майка. Припомняме, че в началото на 2025 г. Деси Стоянова преживя тежка лична загуба – почина съпругът й Вельо. Двамата бяха заедно повече от две десетилетия. Срещат се преди 24 години в коридорите на медията, за която работят.

Двамата с Вельо имат двама синове – Стефан и Мартин. И двамата са тийнейджъри. Деси рядко показва техни снимки публично, но в интервюта е споделяла, че момчетата са нейният най-голям стимул и гордост.

Последният телевизионен ефир на Деси Стоянова вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK