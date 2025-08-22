Йордан Белев е едно от най-разпознаваемите лица в българската сцена на илюзионното изкуство. А сега влиза в нова роля - като участник в „Traitors: Игра на предатели“.

Той не само представя България на световната сцена, но и създава магични платформи, които обединяват професионалисти и публика. От фестивали до грандиозни спектакли и уникални номера - той носи магията не само на сцената, но и отвъд нея.

10 интересните факта за него, които може да ви накарат да му стискате палци

1. Роден е на 2 юни 1980 г. в Габрово. Завършил е Природоматематическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Не следва университет, тъй като по думите му „у нас университет по магии няма“.

2. От първия си брак има дъщеря, която свири на цигулка и говори свободно три езика.

Снимка: Личен архив

3. Занимава се с илюзии от над 22 години, а от около 18 години поддържа професионална кариера като илюзионист.

4. Участва във „Фермата 6: Пътят на една мечта“ по bTV, където впечатли зрителите с уменията си, ловкостта и магнетичното си присъствие. Участието също така го превърна в публична личност с повече популярност в страната.

5. Общински съветник в родния си град Габрово, което подчертава ролята му като активен гражданин и общественик.

Снимка: Пламен Иларионов

6. Той е четирикратен балкански шампион в категория „Илюзии“, с отличие от Международното братство на илюзионистите. Той е част и от Quick Hands Project - най-голямата магическа организация в България, която стои зад фестивалите и шоуто „Царете на магията“.

7. Традиционно участва в ритуала по изваждане на кръста на Йордановден от ледените води на река Янтра. Двукратно е успявал да го извади - през 2017 и 2020 г., като изпълнителят на този акт се смята за носител на здраве и късмет.

Снимка: bTV Media Group

8. През 2011 г., на 29-годишна възраст, Йордан Белев става единственият българин, който представя страната на първия европейски конкурс за илюзионно изкуство във Великобритания. Той показва три мащабни номера от категорията „Големи магии“, включително мистериозни смени на хора и костюми - създавайки реквизит самостоятелно.

9. Един от създателите и организаторите на магическия фестивал „Златна котка“, който се провежда в Габрово и привлича участници от страната и чужбина. Идеята за фестивала е родена преди около 12 години в чест на дъщеря му, с благотворителна цел. Оттогава „Златна котка“ е утвърдено събитие в Източна Европа и Балканите. През 2023 г. юбилейното, 10-то издание на фестивала събира около 140 магьосници от света и се проведе с подкрепата на общинската власт.

Снимка: Личен архив

10. През 2018 г. е поканен за изпълнител в престижното Amsterdam Magic Show. Там той впечатлява международната публика с романтичен трик и наелектризиращ номер, включващ телефон, зарче и чук - останал впечатление заради риска и оригиналността.

Вижте повече за „Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK