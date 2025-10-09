Популярният български лекар и публична фигура д-р Мирослав Ненков успя да очарова зрителите и екипа на шоуто „Колко ми даваш?“ по bTV. Той неочаквано изпълни част от любимата си песен на Джъстин Бийбър.

Гост-звездата, която е позната с дългогодишната си работа в сектора на здравеопазването, се включва в забавното предаване като част от отборите.

Съюзът на медиците

В играта, където се тестват знания и интуиция, д-р Ненков си партнира с колега – д-р Атанас Пелтеков. Този съюз на доказани медицински специалисти внесе особена интрига в предаването. Двамата лекари доказаха, че освен отлични професионалисти, са и забавни, като се включиха активно в играта с хумор и бързи реакции.

Изпълнението на песен на Джъстин Бийбър, което плени всички – вижте ето тук:

Кулминацията на вечерта дойде, когато д-р Ненков изненадващо се превъплъти в поп идола Джъстин Бийбър. Неговото изпълнение на любимата му песен на световната звезда успя да извади от лекаря една друга страна, по-непозната и много забавна.

Музикалният момент мигновено предизвика бурни аплодисменти сред публиката и участниците в предаването.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK