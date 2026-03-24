България отново има своя спортен герой и неговото име е Божидар Саръбоюков. Той спечели исторически бронзов медал за страната ни В Торун (Полша), като се класира трети в скока на дължина с 8.31 м. Определян е за един от най-големите таланти в световната атлетика, а е само на 21 години. Върховите му постижения в последните години се дължат на изключителната му последователност, непрестанни тренировки и на хората, които го подкрепят и са неотлъчно до него – родителите му, сестра му Ирен, неговият треньор и приятелката му.

Кой е Божидар Саръбоюков

Роден е на 6 август 2004 г. в Харманли. Прави лицеви опори и коремни преси всеки ден от 4-годишен, което е категоричната му заявка за светлото спортно бъдеще, което следва. За кратко се увлича по футбола, но остава запленен от леката атлетика. Започва да тренира в първи клас. Тогава печели и първия си медал – на хвърляне на топка.

Талантът му е забелязан от треньора Димитър Карамфилов, който е с него през целия път. Постепенно той се превръща в много повече от спортен наставник – превръща се в бащина фигура.

Какви са постиженията му

Още през 2022 г. става световен вицешампион за юноши до 20 г. в скока на височина в Кали. Година по-късно взима два сребърни медала от европейски първенства (скок на дължина и троен скок) в Йерусалим. На 19 си осигурява участие на Олимпийските игри в Париж и остава само на 3 см от финала.

През 2025 година той спечели европейската титла в зала на скок дължина, а през 2026 постави личен рекорд от 8.45 м, което го нарежда на първо място в световната ранглиста за сезона. Следва историческият бронзов медал от Торун през март 2026 година.

Снимка: btv/instagram

Личните му рекорди в трите дисциплини, в които се състезава, са поставени в началото на 2026 година, която се очертава като изключително успешна за младия ни атлет:

Скок на дължина – 8,45 метра (11 февруари 2026)

Троен скок – 16.61 метра (28 февруари 2026)

Скок на височина – 2,28 метра (1 март 2026)

Семейството – неговият стълб и опора

Баща му Петко Саръбоюков е човекът, който го подтиква да се занимава със спорт. Той самият е бивш футболист, а Божидар за кратко тренира футбол, преди да се насочи към леката атлетика.

Майка му Десислава също е един от хората, които го подкрепят безрезервно и един от първите и най-важни хора, които го посрещат след всяко състезание, независимо дали се прибира с медал в родния Харманли или без.

Снимка: btv/instagram

„Винаги съм вярвала в неговите възможности. Много упорит труд, тренировки . Той не ходи по дискотеки и барове както неговите врзстници, отдаден е изцяло на спорта”, коментира Десислава след златния медал на Божидар, който извоюва на дългия скок на първенството на Стария континент в зала в Апелдоорн, Нидерландия, през март 2025 г.

Сестра му Ирен също е лекоатлетка и много се вълнува от всички постижения на своя по-голям брат. По-малка е от него с 2 години и той е човекът, който я запалва по леката атлетика.

Снимка: btv/instagram

„Гледах брат ми, радвах се на успехите му и просто поисках да бъда като него“, споделя Ирен в интервю за bTV.

„Още когато ги видях за първи път, усетих, че това са специални деца, които ще покоряват върховете“, спомня си Димитър Карамфилов, който е треньор и на Ирен.

Само на 19 години Ирен Саръбоюкова се нарежда достойно до своя брат Божидар. Тя е една от най-перспективните български атлетки в скока на височина, с балканска титла, множество национални златни медали и резултати на световно ниво при девойките.

Приятелката на Божидар Саръбоюков, която му дава сили

Младият атлет споделя, че има приятелка, която е плътно до него и го подкрепя. Времето за любов зависи от „жената до теб“, заявява той в студиото на “Тази събота и неделя“ през февруари тази година. Според него, тя е отговорна за върховите му постижения.

„Скачането е моят живот, но без подкрепа няма как да се стигне до върха. Балансът между тренировки и личен живот е важен. Тръгнах нагоре, откакто сме заедно. Дали е случайно или не - времето ще покаже“, сподели още Саръбоюкова за жената до себе си, без да разкрива коя е тя и повече подробности за връзката им.

А бронзовият медал от Торун той посвети на хората, без чиято подкрепа не би успял:

„Искам да го посветя на моето семейство, на моята приятелка, на нейните роднини, защото това са хората, които бяха най-близо да мен, усещах ги най-близо до мен на това първенство.“

