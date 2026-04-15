Днес, 15 април, Алла Пугачова празнува рожден ден - певицата навършва 77 години. И отбелязва личния си празник в компанията на най-близките си хора. До нея са децата ѝ Лиза и Хари, както и съпругът Максим Галкин.

Звездата празнува в Кипър, където живее със семейството си в момента. През 2022 г. изпълнителката и близките ѝ напуснаха Русия, като първоначално се установиха в Израел, а след като обстановката там се усложни, се преместиха в Кипър.

Поздравления към Алла пристигнаха от всички краища на света – в социалните мрежи почитателите сякаш се надпреварват да отправят пожелания за дълголетие, здраве и щастие.

Съпругът на певицата - Максим Галкин също отбеляза събитието в профила си в Instagram – с едно кратко, но красноречиво изречение:

„Честит рожден ден, любима красавице!“, написа той, публикувайки снимка на съпругата си.

Под публикацията се появиха много коментари, харесвания и емотикони на червени сърца. Сред тези, които оставиха сърце, беше и София Ротару. Дълги години между съветската изпълнителка и Алла съществуваше негласно съперничество, но с възрастта двете се помириха - сега нито една от тях не излиза на сцена, затова Ротару всяка година на рождения ден на колежката си ѝ оказва внимание.

В последните години Алла Пугачова почти няма публични изяви и предпочита спокойния начин на живот. Заедно със съпруга си Максим Галкин, тя живее в романтична двуетажна къща в Кипър, непосредствено до средиземноморския бряг.

Снимка: instagram/alla_orfey

Освен с грижи за децата, изпълнителката на „Арлекино“ се е фокусирала и върху грижите за визията си и често е гост в местните клиники за пластична хирургия и салони за красота. Певицата все още се опитва всячески да се бори с признаците на стареене и на този етап успява. От снимките, които често споделя в Instagram тя изглежда в отлична форма, дори и по-млада от съпруга си – въпреки че е с цели 27 години по-възрастна от него.

Снимка: instagram/alla_orfey

В последните години Алла вече няма проблеми и с наднорменото тегло – тъй като се смята, че се е подложила на бариатрична операция, чрез която е намалила обема на стомаха си. Вероятно често е прибягвала и до липосукция.