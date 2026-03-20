Американската екшън звезда Чък Норис е бил хоспитализиран в Хавай поради неразкрита причина, съобщи сайтът за холивудски новини TMZ, позовавайки се на източник, според когото актьорът е „в добро настроение“.

Представител на Норис не е коментирал незабавно информацията, според която „спешният случай“ е възникнал през последните 24 часа на остров Кауаи. Към момента няма данни с подробности около причината за внезапната медицинска намеса.

Норис навърши 86 години на 10 март таи година, отбелязвайки повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс и заявява: „Аз не остарявам, преминавам на следващото ниво“.

Експертът по бойни изкуства, превърнал се в актьор, участва в редица екшън филми, откакто дебютира с кратка поява във филма „Разбиващият отряд“ от 1968 г. с Дийн Мартин. Четири години по-късно епичната му битка със звездата на кунг-фу Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ го утвърждава като икона както на големия, така и на малкия екран.

Той става световноизвестен през 70-те и 80-те години с бойните си умения и силното си екранно присъствие. Една от най-запомнящите се роли на Норис е в екшъна „Изчезнал, по време на акция“, където играе ветерана от Виетнам Джеймс Брадък, както и в култовия филм „Делта Форс“.

По-младата публика го познава най-вече като тексаския рейнджър Кордел Уокър от хитовия сериал „Уокър, тексаският рейнджър“, който се превръща в една от най-емблематичните му роли и затвърждава статута му на икона в жанра.

„Няма нищо по-хубаво от малко игриво действие в слънчев ден, за да се почувстваш млад“, заяви Норис в посланието си за рождения ден миналата седмица.

