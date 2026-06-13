На 13 юни рожден ден празнуват трима от най-известните актьори в Холивуд и европейското кино – Стелан Скарсгард, Крис Евънс, Арън Тейлър-Джонсън.

Стелан Скарсгард

Роден през 1951 г. в Гьотеборг, Швеция, Стелан Скарсгард е сред най-уважаваните европейски актьори. Той е познат на публиката с ролите си в продукции като „Good Will Hunting“, „Mamma Mia!“, както и филмите от Marvel Cinematic Universe, където играе професор Ерик Селвиг. Скарсгорд има дългогодишна кариера както в европейското, така и в холивудското кино.

Крис Евънс

Роден през 1981 г. в САЩ, Крис Евънс добива световна популярност с ролята си на Стив Роджърс / Капитан Америка в Marvel филмите. Освен супергеройската си роля, той участва и в редица успешни продукции като „Knives Out“, където показва различно актьорско амплоа.

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Арън Тейлър-Джонсън

Британският актьор Арън Тейлър-Джонсън, роден през 1990 г., започва кариерата си още като дете, но големият пробив идва с „Kick-Ass“. По-късно се снима в „Avengers: Age of Ultron“, „Tenet“ и „Bullet Train“, утвърждавайки се като едно от силните имена на своето поколение.