Крис Риа и музиката му, която не забравяваме е вдъхновена от живота, любовта и философията на съществуването. Но какво вълнуващо се случваше в личния живот на великия изпълнител и каква е любовната история виновна за брутално добрите парчета, които Крис ни завеща. Житейската вихрушка от предизвикателства, която го връхлита и трудните битки - всичко това, за да създаде хитове с деликатна, но едновременно с това безкрайно откровена чувственост, придружена с деликатна нежност.

Джоан Лесли и Риа - любов, която остава

Риа е женен за Джоан Лесли, с която е в романтична връзка още от юношеството им — двамата се запознават на 6 април 1968 г. в родния им град Мидълсбро. Семейството има две дъщери — Джозефин (родена на 16 септември 1983 г.) и Джулия Кристина (родена на 18 март 1989 г.). Тяхната любов е символ на дълбочина и на любов, която устоява на времето и се справя с житейските предизвикателства на съдбата.

Снимка: Getty Images

Здравословното му състояние и борбата през която трябва да премине

Води борба с поредица от животозастрашаващи заболявания. От момента, в който е диагностициран с рак на панкреаса едва на 33-годишна възраст, преминава през девет сериозни операции и прекарва общо 32 седмици в болница. В резултат на това развива диабет Тип1, но през цялото време на битка със здравето и със себе си, любовта му Джоан е плътно до него.

По стъпките на Крис Риа

Роден е на 4 март 1951 година в Мидълзбро в семейството на ирландка и италианец, собственик на местна верига кафета и фабрика за сладолед. След като завършва училище, той веднага започва да се занимава с музика и придобива известност с характерния си глас и изпълненията си на слайд китара. С албума „Water Sign“ от 1983 година има международен успех, който се затвърждава през следващите години. Сред едни от най-големите му хитове са I Can Hear Your Heartbeat, Stainsby Girls, Josephine, On the Beach, Let's Dance, Driving Home for Christmas, Working on It, Tell Me There's a Heaven, Auberge и Julia.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK