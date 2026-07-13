Пазете кралските ценности! Принц Хари беше стъпкан от кози по време на йога сесия.

Херцогът на Съсекс посети ферма със селскостопанските животни по време на фестивал в Уоруикшир, в близост до Лондон. Част от прогамата е специална практика - йога с кози. Забавното развлечение обаче се оказва и леко опасно. Една от козите скача върху слабините му, а Хари се смее на инцидента, преди да покрие интимната си зона с ръце.

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Заради практиката 41-годишния Хари е трябвало да легне на земята, за да може животните, включително шест кози майки и многобройните им козлета, да минат през него. Принцът няма нищо против това изпитание, както и да си изцапа ръцете и дрехите по време на случката.

По-късно Хари е забелязан да храни и гали козите заедно с около 200 деца и техните семейства. Случката го накарала да попита децата дали харесват козите, или се страхуват от тях.

Снимка: Getty Images

Лекият инцидент явно не е попречил здравословно на принца. Той продължи с участието в различни забавни занимания, като се включи и в битка с водни балони по време. Разбира се, и тук не минава без инцидент. Хари е бил ударен в лицето с балон, пълен с вода и шеговито казал на момчето, отговорно за това: „Как се казваш? Ще те запомня“, пише Pagesix.

Снимка: Getty Images

Хари пристигна във Великобритания без съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, след като му беше отказана охрана, финансирана от данъкоплатците. Бъкингамският дворец потвърди, че Хари и съпругата му са успели да съберат семейството си с крал Чарлз III и кралицата в Хайгроув Хаус. Изминаха повече от четири години, откакто 77-годишният крал е виждал внуците си на честванията по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет II през 2022 г. Снимки от частната среща на семейството обаче няма да бъдат публикувани.