Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще пристигнат с лична охрана във Великобритания през юли, съобщават източници, цитирани от американското издание Page Six. Очаква се това да бъде първото посещение на двойката в страната заедно с децата им от четири години, но дали ще отседнат в дома на покойната принцеса Даяна?

Според информацията Хари продължава да не разполага с постоянно финансирана от британската държава полицейска охрана, след като загуби съдебната си битка за възстановяване на това право. Затова семейството ще разчита на частните си бодигардове, които ги придружават при международните им пътувания.

Източници твърдят, че крал Чарлз III е предложил на Меган и Хари да отседне в кралска резиденция, където ще бъде осигурена охрана на самия имот. Въпреки това Хари и Меган възнамеряват да пристигнат със собствен екип за сигурност, който да ги придружава през цялото посещение. Посещението е планирано около събитията, отбелязващи една година до началото на следващите Invictus Games в Бирмингам през 2027 г. Хари се надява да използва престоя си и за среща с баща си, крал Чарлз III, както и децата му - принц Арчи и принцеса Лилибет, да видят дядо си за първи път от години. Дали ще се настаняват в кралската резиденция обаче - все още не е ясно.

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Според един от източниците, двойката няма да пътува с частен самолет, но ще бъде придружавана от личната си охрана. По думите му Хари почти винаги пътува с един или двама охранители. Същевременно анонимен източник пък коментира, че появата на семейството във Великобритания неизбежно ще привлече огромно медийно внимание. До момента представители на принц Хари и Меган Маркъл не са коментирали публично информацията.