Въпреки рустикалния си чар, дървените лъжици предизвикват дебат сред домакините. От една страна, закоравелите традиционалисти твърдят, че те са най-добрият инструмент за готвене - нежни към тенджерите, здрави и направени да издържат на времето. От друга страна - скептиците повдигат опасения относно хигиената, твърдейки, че порестата дървесина е рай за бактерии и пренася миризми. Кой е прав?

Задържат ли бактерии дървените лъжици?

Както в повечето дебати, и двете страни имат основателни точки. „Дървените лъжици са порести и могат да задържат микроорганизми в порите“, каза Брайън Куок Льо, учен по храните пред Huffpost. „Измиването със сапун и гореща вода може да премахне голям процент от микроорганизмите, но някои неизбежно ще останат и ще се размножат, особено ако лъжиците не са напълно изсушени.“

Мийте дървените си лъжици и дъски за рязане веднага след употреба и не ги забравяйте да се накисват в мивката с часове. Бактериите се нуждаят от влага, за да оцелеят, а когато дървото изсъхне, бактериите умират.

Въпреки че бактериите могат да се утаят върху повърхността на дървената лъжица (точно както всеки друг кухненски инструмент), правилното почистване и подсушаване ще запази приборите ви в безопасност.

Но не е ли дървото антимикробно?

„Някои дървесни видове, като дъб, бор и череша, съдържат високи концентрации на естествени антимикробни съединения. Те съдържат танини, които силно ограничават растежа на много микроорганизми“, обясни Льо.

Не всички дървени лъжици са създадени еднакви. Ако не сте сигурни за произхода на дървената си лъжица, вероятно не е най-подходящият прибор за готвене.

Нещо интересно - дървото може естествено да се саморегулира – но само ако е правилно изсушено. Ако оставите лъжиците си накиснати твърде дълго, ще предизвикате появата на мухъл и гниене.

Какво да направите със спуканите дървени лъжици?

Всички имаме кухненски инструменти, които са виждали и по-добри дни - белещият се незалепващ тиган или изкривената тава за печене. Дървените лъжици не правят изключение.

„Да, напуканите или повредени дървени лъжици могат да улавят бактерии по-лесно“, отбеляза Детуайлер

„Пукнатините, цепките и треските създават скрити пространства, където могат да се натрупват хранителни частици и влага, което затруднява цялостното почистване на лъжицата. Тези области могат да съдържат бактерии или мухъл, които се запазват въпреки измиването. След като дървената лъжица покаже видими пукнатини, изкривяване или разцепване, тя вече не е безопасна за употреба и трябва да бъде сменена, за да се предотврати замърсяване.“

Тези признаци трябва да ви подскажат, че е време да се разделите с дървените инструменти в кухнята си:

видими пукнатини

тъмно обезцветяване

задържащи се миризми или груби

нацепени ръбове

ако изглежда износена

Как правилно да се грижите за дървените си лъжици

За да запазите дървените си лъжици за по-дълго време:

Измийте веднага: Почистете лъжиците си с гореща вода и сапун веднага щом приключите с употребата им.

Почистете лъжиците си с гореща вода и сапун веднага щом приключите с употребата им. Подсушете ги добре: Избягвайте накисването на дървени лъжици; винаги ги оставяйте да съхнат на въздух изправени в продължение на 24 часа. Това позволява на всички антимикробни свойства да се включат и предотвратява натрупването на влага.

Избягвайте накисването на дървени лъжици; винаги ги оставяйте да съхнат на въздух изправени в продължение на 24 часа. Това позволява на всички антимикробни свойства да се включат и предотвратява натрупването на влага. Пропуснете съдомиялната машина: Високата температура може да деформира или напука дървените прибори, което ги прави по-трудни за почистване и по-склонни да съдържат бактерии.

Високата температура може да деформира или напука дървените прибори, което ги прави по-трудни за почистване и по-склонни да съдържат бактерии. Смазвайте ги месечно: Използвайте хранително минерално масло, за да поддържате дървените си лъжици. Това помага да се предотврати изсъхване, напукване и изкривяване.

