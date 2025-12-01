През 2026 г. Гърция официално беше обявена за най-добрата държава за пенсиониране в света, според престижния „Global Retirement Index“ на International Living — една от най-влиятелните класации в сферата на международното пенсиониране.
Къде живеят най-щастливите баби?
Според анализа на International Living, Гърция печели първото място благодарение на три ключови фактора:
- Достъпно и качествено здравеопазване
Частната здравна грижа в страната е смятана за една от най-добрите в Средиземноморието и същевременно достъпна. Здравните услуги са организирани, модерни и приятелски настроени към чужденци – голям плюс за възрастни жени, които искат спокойствие и сигурност.
- Разходи за живот
Наем на жилище близо до морето между 600 и 1 000 евро? Да, възможно е! Това е една от причините много европейски пенсионерки да избират острови като Родос, Крит и Корфу – мястото, където сутрин се събуждаш с чай под маслинова сянка, без да се тревожиш за прекомерни разходи.
- Климат, който лекува
Топли дни, меки зими, слънце през 300 дни в годината. За възрастна жена това означава по-малко болки, повече движение, повече разходки… и повече радост.
- Лесни условия за пребиваване
Гърция предлага достъпни визови програми, включително популярната „златна виза“. За много европейки – включително от България – преместването е лесно и практически без административни шокове.
А какво се случва с жените в трудоспособна възраст?
Темата за женското здраве продължава да бъде водеща в Европа. През последните години няколко държави въведоха иновации, които засягат пряко жените – и това е важно, защото женската сигурност и защита през целия живот определя качеството и на по-късните години.
Испания е първата европейска държава с платен отпуск при болезнен цикъл. През 2023 г. Испания прие закон, който позволява на жените да вземат платен отпуск при силни менструални болки. Това беше първият подобен закон в Европа и постави началото на нова вълна от политики, които признават женските физиологични нужди като реални и важни. Менструален отпуск съществува и в някои азиатски страни — Япония, Южна Корея и Тайван.
Къде е най-дългото майчинство?
Когато говорим за женски права, няма как да пропуснем майчинството. Най-дългите платени отпуски в света традиционно се срещат в Европа. А България е сред световните лидери.
България продължава да държи едно от най-дългите платени майчинства в света – 410 дни, покривани от държавното обществено осигуряване, плюс възможност за отпуск до 2-годишна възраст на детето. Това се смята за едно от най-щедрите национални законодателства.
