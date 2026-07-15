Понякога най-красивите любовни истории не започват с романтична среща, а с детска игра. Такъв е случаят с бразилската тенис звезда Биа Хадад Мая, която обяви годежа си с детския си приятел Алекс Дауд - днес успешен неврохирург. Новината развълнува социалните мрежи не само заради самото предложение, а заради един необикновен спомен, който половинката на спортистката пази повече от две десетилетия.

Детска мечта, която се превръща в реалност

Когато е едва 10-годишен, Алекс пише писмо към себе си, тип "капсула на времето", в което децата описват как си представят бъдещето. Сред мечтите си той записва две изречения:

"Искам да помагам на хората" и "Искам да се оженя за Биа".

Двайсет години по-късно тези думи звучат още по-трогателно. Алекс действително става неврохирург, а по време на предложението за брак подарява на любимата си ксерокопие на оригиналното писмо заедно с годежен пръстен от луксозния бранд Tiffany & Co.

В емоционалното си послание Биа разкрива, че двамата се познават още от шестгодишни. Тя си спомня как са играели футбол, тичали са из квартала и са измисляли детски приключения заедно с братовчеди и приятели.

Тенисистката разказва и забавен момент от детството им. Когато били на около девет години, Алекс изпратил нейна братовчедка да я попита дали иска да му бъде гадже. Отговорът тогава бил "не".

Днес Биа признава с усмивка, че може би така е било писано: "Нищо от това, което преживяваме, научаваме и преодоляваме, за да можем днес да се намерим отново и да се свържем отново, може би не се е случило случайно..."

Снимка: https://www.instagram.com

"След толкова години ти все още си същото момче, което кара сърцето ми да пърха", пише още тя в публикацията си.

Пътищата им се разделят... и отново се срещат

Животът отвежда двамата в различни посоки.

Биа изгражда впечатляваща спортна кариера. През 2022 г. влиза в Топ 10 на световната ранглиста - историческо постижение за бразилския женски тенис. През 2023 г. достига полуфинал на "Ролан Гарос", а година по-късно записва и четвъртфинал на US Open.

Докато тя обикаля света с ракета в ръка, Алекс посвещава времето си на медицината и специализира една от най-трудните лекарски професии – неврохирургията.

Едва след години двамата отново намират път един към друг.

Снимка: Getty Images

Докато светът говореше за романтичния ѝ годеж с Дауд, тенисистката продължаваше да бъде активна и на корта. Тя участва на Уимбълдън 2026, но отпадна още в първия кръг. Въпреки спортното разочарование, годината ѝ остава особено специална.