Гучи Мейн и съпругата му Кейша Ка’ойр споделиха как се справят с предизвикателствата, свързани с психичното здраве на рапъра. По-рано този месец 45-годишният рапър от Атланта издаде третата си книга — Episodes: The Diary of a Recovering Mad Man („Епизоди: Дневникът на един възстановяващ се луд човек“), в която разкри, че му е поставена диагноза биполярно разстройство и шизофрения, пише "Пийпъл".

На 20 октомври Гучи Мейн Кейша Ка’ойр, които са женени от 2017 г., дадоха съвместно интервю за предаването The Breakfast Club, където обсъдиха как се справят с контрола на неговите психотични епизоди и от какви предупредителни знаци са съпътствани.

„Имам си система“, сподели 40-годишната Ка’ойр. „Първото нещо, което правя, е да му махна приложенията от телефона. Триене на Инстаграм, всичко. Ако трябва да сменя паролата - сменям я, защото не искам обществеността да разбира, че той преживява такъв епизод".

"Аз контролирам това. Без Инстаграм, без Туитър - всичко е изтрито. Контролирам цялата обстановка вкъщи“, допълва тя. „Сега вече улавям признаците още преди епизодът да започне. Затова той не е имал нов. Как го разпознавам? Спира да ми говори, иска да е сам, не яде, не спи. А в съобщенията му има точка след всяка дума“.

Снимка: Getty Images

Гучи Мейн обясни, че дори не осъзнавал, че се държи по този начин, защото епизодите му се усещали като „психоза“ или „изкривена реалност“. Той сподели, че чувал гласове в съзнанието си и параноично смятал, че хората са настроени против него.

Ка’ойр разказа, че в тези моменти преминавала в „режим на майка“ и се грижела той да получи необходимата помощ. Призна, че това са „ужасяващи моменти“, но знаела, че трябва да бъде до него.

„Беше наистина много зле. Изключително тъжно е, защото виждаш човек, когото не познаваш“, сподели тя, като допълни, че по време на епизодите си той казвал „ужасно обидни и груби неща“, но тя трябвало да си напомня: „Аз не говоря с Гучи Мейн“.

Според клиниката „Майо“, шизофренията - от която страдат около 2,4 милиона възрастни в САЩ - представлява сериозно психично разстройство, при което човек възприема реалността по неестествен начин. Това е свързано с визуални и слухови халюцинации, заблуди, силно нарушено мислене и поведение, които пречат на ежедневното функциониране и могат да доведат до инвалидизиране на пациента.

Биполярното разстройство е заболяване, известно още като маниакално-депресивна психоза, при което се наблюдават резки промени в настроението и нивата на енергия, според информация на Националния институт по психично здраве на САЩ.

Снимка: Getty Images

По време на интервюто Гучи Мейн, чието истинско име е Редрик Дейвис, разказа, че е преживял тежък епизод през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19, който го е подтикнал да говори открито за психичното си здраве и да потърси професионална помощ.

„След това нещо си казах: Човече, трябва наистина да поема отговорност и да се грижа за себе си. Не искам никога повече да преживявам епизод. Ако трябва да ходя на терапия, ако трябва да вземам лекарства… Просто реших - ще направя каквото трябва, за да се оправя.“

Снимка: Getty Images

Рапърът допълни, че по това време Ка’ойр е била бременна със сина им, и той се притеснявал как ще навлезе в следващия етап от живота си, докато се бори с психичните си проблеми.

„Не искам да отглеждам семейство, докато психичното ми здраве се разпада. Ами ако получа епизод, от който не мога да се върна?“, сподели той. „Затова започнах да работя върху себе си и да търся помощ.“

Гучи Мейн каза, че е започнал терапия и му е било предписано лечение за психичните му състояния. Научил се е да разпознава своите тригери - употребата на наркотици, алкохол и стреса. Днес хип-хоп изпълнителят казва, че се чувства добре и не преживява нови епизоди, благодарение на стъпките, които е предприел, за да възстанови живота си.

„Трябва сам да свършиш работата, ако искаш истински да се оправиш,“ каза той. „Хората могат да искат да ти помогнат, но ти трябва да го искаш повече от тях.“

Вижте повече за пациентите с шизофрения в следващото видео:

