Франция стана първата държава в света, която забрани на супермаркетите да изхвърлят непродадена храна, като ги задължи вместо това да я даряват на благотворителни организации и хранителни банки.

Френският закон гласи, че големите магазини вече нямат право да изхвърлят качествена храна, която обаче е с наближаващ срок на годност. Законът е резултат от гражданска инициатива във Франция, подкрепена от потребители, активисти срещу бедността и организации, борещи се с разхищението на храна. Кампанията, довела до петиция, е започната от общинския съветник Араш Дерамбарш. Кампанията вече цели разширяване на мярката на ниво Европейски съюз. Новият закон беше добре приветстван от хранителните банки, които да осигурят допълнителни доброволци, транспорт, складови и хладилни пространства, за да се справят с увеличените дарения от търговските вериги и производителите на храни.

Управителите на супермаркети с площ над 400 кв. метра вече са задължени да сключват договори за дарение на храната с благотворителни организации, като при неспазване ги грози глоба от 3 750 евро. Жак Байе, ръководител на мрежата от хранителни банки "Banques Alimentaires", определи закона като „полезен и много важен в социален план“. Според него той ще увеличи значително количеството и разнообразието на даряваните храни, особено на месо, плодове и зеленчуци.

До момента хранителните банки във Франция са получавали около 100 000 тона дарения годишно, от които 35 000 тона идват от супермаркети. Дори увеличение от 15% би означавало около 10 милиона допълнителни хранения годишно. От своя страна, благотворителните организации ще трябва да съхраняват и разпределят храната при стриктни хигиенни условия и с уважение към нуждаещите се. Това включва предоставянето ѝ в подходящи центрове. По данни около 7,1 милиона тона храна се изхвърлят годишно във Франция, като 67% от тях идват от домакинствата, 15% от ресторантите и 11% от търговските обекти. В глобален мащаб всяка година се губят приблизително 1,3 милиарда тона храна.