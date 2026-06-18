Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон (вид нудли) в биоразградима хартия, съобщава порталът Сайънс Джапан. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши.

Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от Университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация.

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Технологията включва смилането на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетнокисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия без използване на традиционния процес за производството им. Според разработчиците от една порция удон могат да се получат от пет до десет листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под действието на микроорганизми.

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Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба.