Триумфът на Сенегал в Купата на африканските нации (AFCON) в Мароко доведе до едни от най-щедрите бонуси в историята на турнира и насочи вниманието към новия държавен глава на страната - 44-годишният реформатор Басиру Диомай Файе, който открито живее с две съпруги и използва победата като повод, за да изгради образ на национално единство.

След като „Лъвовете от Теранга“ победиха домакините от Мароко с 1:0 в Рабат и спечелиха втората си континентална титла за пет години, Файе прие отбора в президентския дворец в Дакар и обяви щедри награди, които променят животи.

Всеки от 28-те футболисти ще получи по 75 милиона CFA франка (около 115 000 евро) и парцел от 1500 кв. м на Малкия бряг (Petite Côte) - престижна крайбрежна зона южно от Дакар, известна с райските си плажове и курорти.

Официалните лица от Сенегалската футболна федерация и треньорският щаб ще получат по 50 милиона CFA франка (около 75 000–89 000 евро) плюс парцели от по 1000 кв. м край океана, докато членовете на официалната делегация в Мароко ще вземат по 20 милиона CFA франка (произнася се сефа франка) и парцели от 500 кв. м.

Служителите на Министерството на спорта ще си разделят допълнителни 305 милиона CFA франка (приблизително 465 000 евро), както и земя, която ще бъде разпределена между всички служители, придружили отбора до триумфа му на първенството. Освен финансовите и поземлени награди, Файе удостои отбора и треньора Пап Тиау със званието „Командири на Националния орден на Лъва“ - най-високото държавно отличие в Сенегал.

„Дадох на всеки „лъв“ 75 милиона CFA франка и 1500 квадратни метра земя на Малкия бряг“, заяви Файе пред поддръжници и медии, определяйки бонусите като признание за отбор, който „победи с отдаденост, уважение и без да губи представа какво представлява за Сенегал“.

Само сумата за играчите възлиза на около 2,1 милиарда CFA франка - над 3 милиона евро - в допълнение към наградния фонд от 10 милиона долара, който CAF отпусна за победата на AFCON 2025.

Щедростта с имотите на Малкия бряг - който изглежда като пощенска картичка с тропически палми, златист пясък и нови курортни комплекси - напомня за наградите след първата титла на Сенегал през 2021 г., когато тогавашният президент Маки Сал също подари пари и земя, но в по-малък мащаб.

В същото време снимки от празненствата привлякоха световно внимание към личния живот на Файе. Президентът отбеляза победата публично заедно с двете си съпруги, които бяха заснети с трофея и представени в местните медии като „двете първи дами“.

Файе се е оженил за първата си съпруга, Мари Хоне Файе, преди 17 години; тя е християнка и е от същия град като втората му съпруга, Абса Файе - мюсюлманка, за която той се ожени в началото на 2024 г., малко преди кампанията му да набере скорост. Двете жени се познават от години и се описват като близки приятелки - детайл, който сенегалските коментатори подчертават като символ на религиозната толерантност между мюсюлмани и християни в страната.

Снимка: Facebook/@Bassirou Diomaye Faye

Сенегалското семейно право позволява на мъжете официално да имат до четири съпруги, ако предварително заявят брачните си намерения и докажат, че могат да ги издържат финансово; първата съпруга обикновено се счита за „старша“. Файе, който произхожда от общността серер и изповядва исляма, излезе на сцената по време на кампанията си, държейки за ръка и двете си съпруги - безпрецедентна гледка в сенегалската политика и умишлено послание за плурализъм и приобщаване.

Файе действа бързо след избирането си през 2024 г., представяйки се като алтернатива на стария елит, обещавайки антикорупционни реформи и по-голям дял от газовото и петролното богатство на Сенегал за обикновените граждани.

Щедрите награди след AFCON - пари, земя и национални отличия - се вписват в този наратив: използването на футболния успех, за да се разпредели част от печалбата на африканската стана между играчите, служителите и държавната администрация, като същевременно се укрепва популярността му сред население, което е лудо по футбола.

Снимка: Getty Images

Междувременно кралят на Мароко - Мохамед VI, заяви, че инцидентите от финала за Купата на африканските нации няма да нарушат приятелските им отношения със Сенегал.

Играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест, след като системата за видеоарбитраж (ВАР) отсъди спорна дузпа в последните минути, но след нейното спасяване „Лъвовете от Теранга“ отбелязаха попадение в продълженията за крайния успех с 1:0. Заради решението за 11-метровия наказателен удар привърженици на Сенегал влязоха в сблъсъци с органите на реда на стадиона, опитвайки се да нахлуят на терена.

Снимка: Getty Images

„Веднъж щом емоциите утихнат, африканското братство ще просъществува по естествен начин. Нищо не може да подкопае приятелските отношения между нашите африкански народи, нито плодотворното сътрудничество, построено между нас и страните на континента, което заздрави нашите все по-амбициозни партньорства“, заяви мароканският лидер, цитиран от агенция Ройтерс.

Според него турнирът, проведен в Мароко, е демонстрирал развитието на страната и е „успех за цяла Африка“.

Сенегал е един от най-близките съюзници на северноафриканската страна, където марокански компании и банки разшириха инвестициите си през последните години, засилвайки дипломатическото влияние на кралството.

