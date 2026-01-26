Триумфът на Сенегал в Купата на африканските нации (AFCON) в Мароко доведе до едни от най-щедрите бонуси в историята на турнира и насочи вниманието към новия държавен глава на страната - 44-годишният реформатор Басиру Диомай Файе, който открито живее с две съпруги и използва победата като повод, за да изгради образ на национално единство.
След като „Лъвовете от Теранга“ победиха домакините от Мароко с 1:0 в Рабат и спечелиха втората си континентална титла за пет години, Файе прие отбора в президентския дворец в Дакар и обяви щедри награди, които променят животи.
Всеки от 28-те футболисти ще получи по 75 милиона CFA франка (около 115 000 евро) и парцел от 1500 кв. м на Малкия бряг (Petite Côte) - престижна крайбрежна зона южно от Дакар, известна с райските си плажове и курорти.
Официалните лица от Сенегалската футболна федерация и треньорският щаб ще получат по 50 милиона CFA франка (около 75 000–89 000 евро) плюс парцели от по 1000 кв. м край океана, докато членовете на официалната делегация в Мароко ще вземат по 20 милиона CFA франка (произнася се сефа франка) и парцели от 500 кв. м.
Служителите на Министерството на спорта ще си разделят допълнителни 305 милиона CFA франка (приблизително 465 000 евро), както и земя, която ще бъде разпределена между всички служители, придружили отбора до триумфа му на първенството. Освен финансовите и поземлени награди, Файе удостои отбора и треньора Пап Тиау със званието „Командири на Националния орден на Лъва“ - най-високото държавно отличие в Сенегал.
„Дадох на всеки „лъв“ 75 милиона CFA франка и 1500 квадратни метра земя на Малкия бряг“, заяви Файе пред поддръжници и медии, определяйки бонусите като признание за отбор, който „победи с отдаденост, уважение и без да губи представа какво представлява за Сенегал“.
Само сумата за играчите възлиза на около 2,1 милиарда CFA франка - над 3 милиона евро - в допълнение към наградния фонд от 10 милиона долара, който CAF отпусна за победата на AFCON 2025.
Щедростта с имотите на Малкия бряг - който изглежда като пощенска картичка с тропически палми, златист пясък и нови курортни комплекси - напомня за наградите след първата титла на Сенегал през 2021 г., когато тогавашният президент Маки Сал също подари пари и земя, но в по-малък мащаб.
В същото време снимки от празненствата привлякоха световно внимание към личния живот на Файе. Президентът отбеляза победата публично заедно с двете си съпруги, които бяха заснети с трофея и представени в местните медии като „двете първи дами“.
Файе се е оженил за първата си съпруга, Мари Хоне Файе, преди 17 години; тя е християнка и е от същия град като втората му съпруга, Абса Файе - мюсюлманка, за която той се ожени в началото на 2024 г., малко преди кампанията му да набере скорост. Двете жени се познават от години и се описват като близки приятелки - детайл, който сенегалските коментатори подчертават като символ на религиозната толерантност между мюсюлмани и християни в страната.
Сенегалското семейно право позволява на мъжете официално да имат до четири съпруги, ако предварително заявят брачните си намерения и докажат, че могат да ги издържат финансово; първата съпруга обикновено се счита за „старша“. Файе, който произхожда от общността серер и изповядва исляма, излезе на сцената по време на кампанията си, държейки за ръка и двете си съпруги - безпрецедентна гледка в сенегалската политика и умишлено послание за плурализъм и приобщаване.
Файе действа бързо след избирането си през 2024 г., представяйки се като алтернатива на стария елит, обещавайки антикорупционни реформи и по-голям дял от газовото и петролното богатство на Сенегал за обикновените граждани.
Щедрите награди след AFCON - пари, земя и национални отличия - се вписват в този наратив: използването на футболния успех, за да се разпредели част от печалбата на африканската стана между играчите, служителите и държавната администрация, като същевременно се укрепва популярността му сред население, което е лудо по футбола.
Междувременно кралят на Мароко - Мохамед VI, заяви, че инцидентите от финала за Купата на африканските нации няма да нарушат приятелските им отношения със Сенегал.
Играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест, след като системата за видеоарбитраж (ВАР) отсъди спорна дузпа в последните минути, но след нейното спасяване „Лъвовете от Теранга“ отбелязаха попадение в продълженията за крайния успех с 1:0. Заради решението за 11-метровия наказателен удар привърженици на Сенегал влязоха в сблъсъци с органите на реда на стадиона, опитвайки се да нахлуят на терена.
„Веднъж щом емоциите утихнат, африканското братство ще просъществува по естествен начин. Нищо не може да подкопае приятелските отношения между нашите африкански народи, нито плодотворното сътрудничество, построено между нас и страните на континента, което заздрави нашите все по-амбициозни партньорства“, заяви мароканският лидер, цитиран от агенция Ройтерс.
Според него турнирът, проведен в Мароко, е демонстрирал развитието на страната и е „успех за цяла Африка“.
Сенегал е един от най-близките съюзници на северноафриканската страна, където марокански компании и банки разшириха инвестициите си през последните години, засилвайки дипломатическото влияние на кралството.
