След години, в които беше лицето на едни от най-успешните екшън продукции в Холивуд, Дуейн Джонсън прави още една сериозна крачка към драматичното кино. Новият му проект, „Free Byrd“, ще го постави в необичайна роля - на мотоциклетен каскадьор, изправен пред диагноза, която ще промени живота му. Този нов образ е изненада за хиляди фенове, но и вълнуваща възможност за актьора да разкрие друга своя страна.

Новината за филма беше съобщена първоначално от изданието Variety. Продукцията ще бъде реализирана от Artists Equity - компанията, основана от Бен Афлек и Мат Деймън, а режисьор ще бъде Грег Куедар, който привлече сериозно внимание с отличената си драма „Sing Sing“. В центъра на историята е каскадьор от Лас Вегас, който научава, че страда от деменция. Вместо да сподели тежката диагноза с най-близките си, включително със своя брат механик, той решава да я пази в тайна, докато се подготвя за последния и най-опасен мотоциклетен скок в кариерата си.

От екшън към драма

Ролята е поредното доказателство за желанието на Дуейн Джонсън да се отдалечи от типичните екшън образи, които доминираха кариерата му през последните две десетилетия. След участието си като бившия ММА шампион Марк Кер във „The Smashing Machine“, актьорът все по-често избира проекти, които поставят акцент върху силното драматично присъствие и развитието на персонажите. Освен че режисира филма, Грег Куедар е автор и на последната версия на сценария. По-ранните варианти са разработени от Джон Бойър, както и от Майкъл Шварц и Тайлър Нилсън – режисьорския тандем зад „The Peanut Butter Falcon“. „Free Byrd“ събира и впечатляващ творчески екип зад камерата. А Дуейн Джонсън ще бъде и сред продуцентите чрез собствената си компания Seven Bucks Productions.

Снимка: Getty Images

Самият Джонсън определя проекта като изключително личен. По думите му историята е докоснала както него, така и режисьора Грег Куедар още в процеса на разработване на филма. Към момента не са обявени допълнителни актьори, нито официална премиерна дата. Въпреки това „Free Byrd“ вече се очертава като важен етап в развитието на кариерата на Дуейн Джонсън, насочвайки го към по-задълбочени и емоционални роли, в които човешката история е поставена на първо място и оставя екшъна на заден план.