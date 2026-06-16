Известният холивудски актьор и борец Дуейн „Скалата“ Джонсън за първи път говори за здравословните си проблеми.

Според 54-годишната звезда, той е преживял силен стрес, след като е открил бучка на гениталиите си, докато се е къпал. Няколко дни по-късно той отишъл на лекар, но не казал на жена си за проблема.

„Не казах на Лорън, не исках да я тревожа, докато не разбрах дали трябва да се тревожи", споделя той.

Лекарят опипа бучката и казал, че вероятно е епидидимит – възпаление на надсеменника“, признава актьорът в интервю за Esquire.

Снимка: Getty Images

Джонсън допълва, че лекарите по това време са подчертали възможността бучката да е ракова. Следователно, за да се постави по-точна диагноза, е бил необходим ултразвук. Актьорът обаче е бил зает с промотирането на филма „Джуманджи“ по това време и не е могъл да се подложи на прегледа веднага.

Той си спомня този период по следния начин: „Трябваше да живея с това, без да знам истината. Но поддържах връзка, шегувах се и изнасях речи. Между другото, сега съм добре, защото наистина беше епидидимит, но тогава не го знаех и беше невероятно болезнено“.

Снимка: Getty Images

Между другото, Дуейн разкри, че е имал чревни проблеми през 2024 г. Те са възникнали, след като актьорът е преминал през няколко курса антибиотици, които са намалили броя на бактериите, регулиращи метаболизма.