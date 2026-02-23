От 23 февруари ефирът на N-JOY влиза в нов ритъм със старта на сутрешното шоу „Добро утро, N-JOY“. Форматът обединява в динамично преживяване хитова музика, актуални теми, игри и интерактивни рубрики, създадени за активния слушател. С „Добро утро, N-JOY“ радиото надгражда програмната си стратегия и инвестира в модерно, отговорно и близко до аудиторията съдържание, което естествено се вписва в ритъма на ежедневието.

Зад микрофона застават две от най-разпознаваемите лица на съвременната българска сцена: Мартина Иванова и Ивайло Иванов - Играта. Новият сутрешен дует влиза в ефир с мисията да подарява усмивка и заряд още в първите минути на деня, да вдъхновява, да провокира и да бъде истинска компания на активния съвременен слушател.

„Радиото винаги е било най-близката медия до хората. Искам слушателите да знаят, че сме там заради тях, но не просто за да ги събудим, а да ги „настроим“ по най-добрия начин за деня“, споделя Мартина.

Снимка: Андрей Рашев

Мартина Иванова - MARTINNA е една от най-популярните поп певици, позната както със самостоятелната си кариера, така и като част от група Ice Cream. В „Добро утро, N-JOY“ Мартина влиза в ролята на чаровния разум - онзи глас, който подрежда утрото с финесa и увереността на модерната жена днес. До нея застава Ивайло Иванов - Играта - рапър, телевизионен и радиоводещ с богат медиен опит и силна връзка с младата аудитория. Кариерата му започва в първото хип-хоп радио у нас, а през годините той води телевизионни формати и различни медийни проекти, изграждайки силна връзка с феновете си в социалните мрежи. В „Добро утро, N-JOY“ Играта ще бъде двигателят на настроението с интелигентен хумор и естествен стил на общуване.

„Сутрин е моментът, в който задаваш тона на целия си ден. Искам хората да тръгват към работа или училище с енергия и добро настроение. Ще има смях, ще има игри, ще има и сериозни разговори, но всичко ще бъде в името на Негово Величество Слушателя“, казва Играта.

Новото шоу „Добро утро, N-JOY“ ще бъде достъпно както в ефир, така и онлайн чрез мобилното приложение Radiomate за Android и iOS, което дава възможност на аудиторията да бъде част от програмата навсякъде и по всяко време.

Радио N-JOY е една от най-големите музикални радиовериги в България – предпочитан избор и лидер сред слушателите в целевата група 18–45 години. Радиото е част от bTV Radio Group, която обединява едни от най-популярните радиостанции в страната: bTV Radio, Classic FM, Jazz FM и Z-Rock.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER