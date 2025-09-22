На 22 септември България чества своята Независимост! Това е ден, който ни напомня за силата на българския дух и за пътя към свободата.
По поти повод решихме в традиционната анкета на Ladyzone.bg да попитаме какво знаят хората за този ден. А отговорите, които получихме гледайте във видеото по-горе.
22 септември не е обикновена дата в календара – това е денят през 1908 година, когато във Велико Търново, в църквата „Св. 40 мъченици“, княз Фердинанд обявява независимостта на България. Така страната ни става равноправна сред останалите европейски държави.
На улицата чухме най-различни отговори за това какво отбелязваме на 22 септември. Някои от тях са:
- „Ден на Съединението, опа малко ги бъркам“.
- „Във Велико Търново нещо“.
- „Ден, в който сме спечелили нещо, което отдавна вече сме загубили“.
- „Денят на Независимостта“.
Какво празнуваме на 22 септември?
- Денят на Независимостта.
- Княз Фердинанд обявява независимостта на България.
- България става напълно суверенна държава, равноправна с останалите европейски страни
- Официален държавен празник от 1998 г.
