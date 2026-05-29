Дъщерята на Никол Кидман - Съндей Роуз все повече се утвърждава като едно от най-обещаващите млади лица в модната индустрия. Последната ѝ поява отново привлече вниманието на модните среди и затвърди връзката ѝ с модната къща Miu Miu. Какво следва от тук нататък за Съндей Роуз обаче?

Специално модно събитие, на което тя заблестя

Стилна и уверена, дъщерята на Никол Кидман се присъедини към Miu Miu Beauty по повод австралийското и новозеландското представяне на новия аромат Miutine. Ексклузивното събитие Miutine Club се проведе на 27 май в The Press в Сидни и събра звездни гости от модния свят. За вечерта Съндей беше облечена изцяло в Miu Miu. Тя заложи на модерна и едновременно елегантна визия с бледорозова мини рокля с висока яка и А-силует в стил preppy. Под роклята беше комбинирана светлосиня риза, която придаваше завършен и изискан вид. Хем елегантно, хем секси - без да преминава тънката граница.

Успешен старт в модната индустрия - а после?

Съндей Роуз дебютира на модния подиум по време на Седмицата на модата в Париж през октомври 2024 г., когато участва в ревюто на Miu Miu за сезон пролет/лято 2025.

След дефилето тя признава: „Исках веднага да го направя отново, щом слязох от подиума.“ Тя определено чувства моделството като свое признание, присъства на все повече официални събития и се утвърждава като една от най-търсените млади моделки.

Появи на големи модни събития

Последната ѝ изява на подиума беше по време на представянето на Dior Cruise Collection в Лос Анджелис през май. Съндей дефилира с текстурирана рокля с квадратно деколте, драпирани елементи около талията, прозрачна пола с цепка и голяма флорална апликация в областта на ханша. С всяка следваща поява Съндей Роуз все по-уверено изгражда собствено присъствие в света на модата. Макар да е едва на 17 години, тя вече работи с някои от най-големите модни къщи и постепенно се превръща в едно от най-обсъжданите имена сред младото поколение модели.