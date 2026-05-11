Дъщерята на актрисата Даян Кийтън - Декстър Кийтън публикува дълбоко емоционално послание по повод първия Ден на майката след кончината на звездата. Публикацията ѝ в социалните мрежи предизвика силен отзвук и трогна почитатели по целия свят.

Лични снимки и болезнено сбогуване

В своята публикация в Инстаграм, Декстър Кийтън сподели серия от лични снимки с майка си - кадри от детството, семейни моменти и спомени от важни събития в живота им. Към снимките тя добави емоционален текст, в който описва колко силно ѝ липсва майка ѝ и колко трудно преживява първия Ден на майката без нея. Тя подчертава, че най-много й липсват дългите им разговори и чувството на обич, грижа и уют.

Смъртта на Даян Кийтън

Даян Кийтън почина през октомври 2025 г. на 79-годишна възраст вследствие на усложнения от бактериална пневмония. Новината за смъртта ѝ разтърси Холивуд и нейните многобройни почитатели по света. Тя остава една от най-емблематичните актриси в историята на киното с роли във филми като „Ани Хол“, „Клуб Първа съпруга“ и „Бащата на булката“.

Майчинството като най-важната роля в живота ѝ

Даян Кийтън осиновява дъщеря си Декстър Кийтън през 1996 г., а по-късно и сина си Дюк Кийтън. В интервюта през годините актрисата многократно е споделяла, че майчинството е най-смислената и трансформираща част от живота ѝ. Въпреки световната си слава, тя винаги е държала семейството си далеч от публичното пространство и е предпочитала спокоен и личен живот.

След кончината на Даян Кийтън нейните деца продължават да почитат паметта ѝ с лични и символични жестове. Те споделят, че тя остава силно присъствие в живота им, въпреки физическата си липса. Фенове и колеги от филмовата индустрия също продължават да изразяват уважението си към актрисата, която остави ярка следа в световното кино и култура.